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影／尷尬…攝影師2度喊錯新娘名 叫成新郎前女友

編譯中心／綜合報導
攝影師喊錯新娘名，竟二度叫成新郎前任的名字。（取材自tiktok）
攝影師喊錯新娘名，竟二度叫成新郎前任的名字。（取材自tiktok）

美國一對新人可利（Corey）和凱特琳（Katelyn）5月底舉辦婚禮時，負責現場拍照的女攝影師拍照時竟二度念錯新娘名字，最糗的是攝影師說的名字還跟新郎的前任同名。

攝影師帕帝森（John Pattyson）6日在社群平台放上這段讓人尷尬的影片，吸引超過470萬觀影人次。

在影片中可利、凱特琳和他們的伴娘伴郎群合影，攝影師要新人互相凝視對方時說：「可利和泰勒（Taylor）請看著對方。」凱特琳頓時笑出來，影片響起「Oh No」背景樂特效，凱特琳接著說：「那是他前任的名字」攝影師驚訝回應：「你是當真的嗎？」

豈料攝影師在伴娘伴郎接著換隊形跟新人合影時再次說：「可利和泰勒請看對方一眼」，大家聽到攝影師第二次失誤立刻爆笑出來，一名伴郎大喊：「哦，我的天啊！」另一名伴郎開玩笑說：「請說『新人』就好了！」試圖幫攝影師不要再說出錯誤的名字。

凱特琳表示：「這件事太有趣了。我們完全忘記這件事，直到我收到朋友發來的訊息說影片爆紅。這只是一個巧合，我們花了一段時間才反應過來想說：『等等，她（攝影師）真的這麼說嗎？』」但凱特琳提到這件事沒有毀了他們的大日子，大家都笑得很開心。

@jpvideography2141

#foryoupage #weddingtiktok #weddingtiktok #epicfail #weddingvideographer #kcweddings #stlwedding #weddingvideo

♬ original sound - John Pattyson

攝影 凱特 社群

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