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長者高溫外出忘記喝水 專家：嚴重恐致心肌梗塞

記者蕭羽耘／台北報導
台灣老人急重症醫學會葉宏一理事長提醒，夏季喝水不足嚴重恐致心肌梗塞。取材自Pelexs
台灣老人急重症醫學會葉宏一理事長提醒，夏季喝水不足嚴重恐致心肌梗塞。取材自Pelexs

台灣迎來「微解封」，民眾在保持通風、社交距離下可以出門放風，現階段出門還需佩戴口罩，外出飲水不便。專家分享，一名八旬有慢性病的老人，近期上午出門運動，因為疏於補充水分，出現胸悶不適症狀，就醫後經診斷發現已產生血栓，有心肌梗塞前兆，呼籲民眾多喝水，若有症狀快就醫。

天氣熱飲水不足需注意，台灣老人急重症醫學會理事長葉宏一指出，隨著氣溫升高體表血管擴張，心臟負荷增加，再加上夏天流汗，身體水分蒸發讓血液變得濃稠，容易出現冠狀動脈堵塞，嚴重時恐會導致心肌梗塞。

臨床上發現，夏季出現冠狀動脈阻塞或血栓，與喝水不足有關。葉宏一分享，一名80多歲、有慢性病的女性長者，利用夏天早上運動，因為沒什麼喝水，運動期間開始感到胸悶，就診做心導管發現已經血栓。他說，老人多半認為外出喝水導致頻尿，需要找廁所不方便，但夏天還是要多喝水，調節身體機能。

脫水現象也會讓心跳加速，國健署也說，缺水容易引發心律不整或心臟衰竭，像是英國心臟基金會呼籲，長者、年幼小孩及心血管疾病等慢性病人應特別注意，熱對身體造成的傷害，在中午11點至下午3點應避免到戶外活動，外出時盡量穿著輕便、通風、淺色衣物，甚至穿戴帽子，及戴上太陽眼鏡並隨身攜帶水，疫情爆發期間保持涼爽和補充水分尤為重要，惟心血管疾病合併腎臟病病友，補充水分需與醫師討論評估。

由於高溫對人體的危害不容小覷，葉宏一提醒，高血壓或心血管疾病的民眾，如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病徵時，不要避諱就醫。

另外，國健署也補充，更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，很有可能是心臟病急性發作，務必迅速離開高溫的環境、設法降低自身體溫，如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等，補充加入少許鹽的冷開水或稀釋電解質飲料，在做好個人防護下，以最快的速度就醫。

心血管疾病 台灣 心臟病

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