迷路鯨寶想回家：紐西蘭全國動員「尋找虎鯨媽咪」

根據初步驗血，Toa有輕微的貧血現象。(Getty Images)

「Toa仍在大海尋母...大家現在真的需要一些奇蹟！」紐西蘭北島南端的濱海小城普利莫頓，這個星期日突然出現了一頭「迷路嬌客」——一頭大概只有4到6個月大的虎鯨幼崽，不明原因與鯨群走散，獨自擱淺在附近海灘。儘管目擊村民與紐西蘭的鯨豚救援專家很快地緊急動員，順利讓幼鯨脫困；但大海茫茫，仍在哺乳期的幼鯨，野放後獨自存活的機率近趨於零。因此紐西蘭政府與各地沿海社區，都全力出動「大海協尋」，希望能找到幼鯨應該還在附近海域的原生鯨群，在一切都還來得及的時候，盡可能讓迷路的幼鯨回到焦急的虎鯨媽媽與家族的身邊。

這隻被地方居民以毛利語命名為「Toa」的幼鯨（字義有「勇氣」、「勇敢」或「戰士」的意思），是一頭體長2米半，初判年齡只有4到6月大的雄性虎鯨幼崽。根據社區回報，他星期日下午在波利魯瓦港北郊海灘擱淺，當時港灣高處的鎮民曾目擊：「港灣外有虎鯨群出沒...但好像不是正常覓食，看起來有點焦躁？」

然而傍晚天黑，加上冬季天氣海象不佳，當大家忙著救援Toa的同時，港灣的虎鯨家族就已不知去向。因此就算Toa脫困後的健康狀況良好，眾人也無法放他出海，任憑無法獨自生存的他自生自滅。

為了幫助Toa與家族團圓，附近的沿海城鎮與趕來救援的紐西蘭鯨豚專家們，主要分成兩路工作：救援專家與志工團們，先是在港區的淺海處設置了一個臨時的鐵欄收容區，一方面檢查幼鯨的健康，一方面也24小時輪班陪伴他，紀錄他的呼吸與行為狀況，並保持他的濕潤、換氣，試圖安撫Toa還算有精神但頗顯緊張的慌亂情緒。

「虎鯨是高度倚賴同伴的群體動物，雖然我們不是Toa的家人或虎鯨同類，但有總比沒有好...我們仍試著用各種設計過的互動陪伴，讓他盡可能地減少不安的身心壓力。」

至於另一路團隊，則大舉協調威靈頓港（南方20公里而已）的漁民、船團與民間航空隊，無分時間與天候地發動「海陸大協尋」——因為虎鯨是高度社會化的群居動物，一次一胎的母鯨與幼崽又是出了名的互動緊密——若按習性判斷，與幼鯨走散的虎鯨家族不會輕易就放棄失蹤的虎鯨寶寶，應該還在「附近海域」焦急搜尋。

虎鯨幼崽不明原因與鯨群走散，獨自擱淺在附近海灘。。(Getty Images)

然而「附近海域」到底有多近？對於協尋船團來講，卻是實實在在的「大海撈針」。除了冬季海象不穩定影響海空搜尋外，虎鯨群每天的移動距離更可超過300公里，而Toa走丟的海域又剛好在紐西蘭南北島、東西岸的交界海域，東西南北各個方向都有可能出現Toa家族的蹤跡。因此到底要如何找起？找到的鯨群又怎麼確定是不是Toa的母親？就算一切確認，緊張而疲倦的4個月大幼鯨，又該如何被送到鯨群附近一族團員？各種複雜而困難的救援問題，也都讓紐西蘭傷透了腦筋。

找媽咪的行動是一回事，但人類要充當哺乳期虎鯨的「臨時保姆」，則又是高度專業與複雜的重責大任——像是周日救援後的身體檢查，趕赴現場的鯨豚專家與志工助手們，光是抽血就花了好大一番力氣，因為虎鯨的皮膚很薄，但鯨脂與肌肉 組織非常非常的厚，要能快速抽到足夠的血液，又不能讓高度緊張的Toa更加焦慮，確實是需要專業經驗與細心。

根據初步驗血，截至周一晚間為止，Toa都有輕微的貧血現象，「但考慮到他已經好幾天沒喝到母奶了，擱淺又是一直處於搞不清楚狀況的高度緊張情緒，會有一點虛弱應該還算正常。」而目前現場人員只能定時用餵食管給Toa補充電解質與營養劑，要如何臨時組成鯨乳替代的「人工配方奶」？國際鯨豚專家們也正積極地與紐西蘭方面提供專業建議。

Toa目前只有4~6個月大，但虎鯨的幼崽哺乳期大概是1年以上或可長達2年。而與人類可以喝其他動物乳水替代的狀況不太一樣，虎鯨乳汁的脂肪含量極高——以一般全脂牛乳4%左右的含脂量為比較，虎鯨乳汁的脂肪比例大概是40%，是有時會呈現綠色的高濃稠液體——因此要如何調出適合Toa食用、符合他健康狀況的替代乳品，也是與時間賽跑的突發嘗試。

救援團隊認為，由於Toa年紀還很小、與鯨群走散的時間尚短，團圓行動因此尚有「樂觀努力」的空間。就算無法真的找到Toa的原生家族，專家們也不排除讓他與紐西蘭附近其他的虎鯨家族接觸，「因為其他虎鯨群也有可能會接納這頭幼小的『走失寶寶』回家照顧。」

幼鯨被地方居民以毛利語命名為「Toa」。(Getty Images)

但如果兩種嘗試都落空的話，救援團隊可能就要視Toa的健康做最壞的安排打算——畢竟Toa真的太幼小了，而紐西蘭境內也沒有足以收養虎鯨的人工環境與專業團隊。因此在最不理想的狀態下，救援團隊恐得對Toa實施安樂死。

不過就目前而言，讓年幼的Toa回到鯨群家族裡，仍是地方社區與各國鯨豚專家們的唯一想法與任務。這是因為Toa目前的健康良好；周二傍晚到周三，搜尋船團也在威靈頓海域先後發現了兩群可能的虎鯨家族：

「後續的評估會依現場狀況進行，我們不會給Toa的狀況設下具體的期限——不只我們小鎮，紐西蘭上下都在全力幫助Toa回家！」