我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

「紅機」熱線擬重啟 減少誤判 美中領導人直接溝通

影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞

編譯中心／綜合報導
史蒂芬某天在家中地下室發現一座樓梯，表妹瑪雅聽聞後立刻啟程至他家拍攝，影片曝光後引起網友熱烈討論。（影片截圖）
史蒂芬某天在家中地下室發現一座樓梯，表妹瑪雅聽聞後立刻啟程至他家拍攝，影片曝光後引起網友熱烈討論。（影片截圖）

家中若突然出現一處神秘空間，許多人恐怕會被嚇壞。住在美國賓州匹茲堡的史蒂芬（Steven），某天在家中地下室發現一座樓梯，表妹瑪雅（Maya）聽聞後立刻啟程至他家拍攝，影片曝光後引起網友熱烈討論。

影片中，瑪雅先是一路尾隨史蒂芬走到地下室的門前，儘管上面寫著「進入洞穴，風險自負」的警示標語，他們仍打開了那扇門，結果發現有座詭異的樓梯竟通往漆黑的洞穴。接著，史蒂芬打開了一盞燈說道「我認為這是個安全的地方」，並推測「地下鐵路大概在地下30英尺（約9公尺）處」，接著便往下走去展開「洞穴冒險」。

相反的，瑪雅則害怕說道「我不想下去，那裡會不會有鬼啊？」史蒂芬則再三保證，下面什麼都沒有，但他補充表示「不幸的是，下面的兩盞燈都壞了，所以要小心」，接著就將他的手電筒關掉，繼續往下走，但瑪雅已經嚇壞了，直呼「我甚至只穿了人字拖，我不要再往下走了」。

最後，史蒂芬抵達樓梯底部，並介紹著洞穴裡不同的磚塊，例如紅磚是先前老屋主砌上的、顏色較暗的磚則是更以前就有的。提及這個洞穴，史蒂芬則表示最後將通往一座隧道，但就在當初興建道路時被封起來了。

這段影片目前已超過1450萬人次觀看，許多網友表示「我如果在洞穴裡我一定嚇死」、「太可怕了...怎麼會有人住在那裡？」、「老天，這裡不可能不鬧鬼」。

@moodycakes

#undergroundrailroad #cave #cousinshousetour #fell #fyp

♬ Horror, suspense, weirdness, ghost, UFO - Zassh

美國 賓州

上一則

古柯鹼從天降？空投運毒竟烏龍「投錯家」 飛行員被捕

下一則

歐洲杯／義國女球迷掀衣露胸慶贏球 遭鹹豬手湧上狂摸

延伸閱讀

真假電影節

真假電影節
葉門數百萬年「地獄之井」 傳藏恐怖惡魔

葉門數百萬年「地獄之井」 傳藏恐怖惡魔
亞裔名人漸出頭 但刻板印象仍在

亞裔名人漸出頭 但刻板印象仍在
影／葉門數百萬年「地獄之井」 當地人深信底下藏惡魔

影／葉門數百萬年「地獄之井」 當地人深信底下藏惡魔

熱門新聞

中島會帶著娃娃一起出門，拍拍美照。(擷自推特「keroromitann」)

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

2021-07-08 15:06
美國警察攔截違規的車輛駕駛後，都會用手碰車後方行李箱。（取材自tiiktok@mr.alexaa）

影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？

2021-07-07 21:46
女網友穿著低胸深V上衣，沒想到男友竟問「妳是不是網路不好？」原來是她的衣服造型看起來像wifi符號。（取材自Dcard）

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

2021-07-09 03:33
男搭機遇到後座乘客光腳入侵扶手。(取材自tiktok@the.walker.twins)

搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評

2021-07-07 23:53
漢堡王員工及主管因不滿工作條件集體辭職，並掛上「我們都不幹了，造成不便敬請諒解」的告示牌。取材自klkntv

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

2021-07-14 08:49
川普小兒子的身高近日成為推特網友熱議焦點。（路透）

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

2021-07-10 04:01

超人氣

更多 >
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救