松露、金粉…紐約餐廳推200元薯條 獲金氏紀錄認證最貴

紐約市Serendipity3 餐廳為「國際薯條日」推出200元的「法式蘋果精華奶油薯條」，打破金氏世界紀錄，成為史上最貴的薯條。(取自Serendipity3的Instagram)

紐約市 上東城區知名美式餐廳Serendipity3在本月9日疫情後重新開幕，為7月13日的「國際薯條日」(National French Fry Day )推出200元的「法式蘋果 精華奶油薯條」(Creme de la Creme Pommes Frites)，打破金氏世界紀錄成為史上最貴的薯條。

據紐約郵報(New York Post)報導，該餐廳行政主廚、41歲的齊沃特(Frederick Schoen-Kiewert)形容：「我無話可說、有點不知所措啊，但同時我又覺得很興奮，這是我人生中最超現實的體驗。」

59歲的創意總監卡勒登(Joe Calerdone)也表示：「重新開幕後，我們希望盡可能製造熱度，我們認為是時候做些好玩的事，讓大眾明白紐約市已經恢復正常了。」

金氏世界紀錄12日舉行頒獎典禮，該組織評審凱特琳·韋斯博(Kaitlin Vesper)說：「今天我很榮幸地宣布，Serendipity3的法式蘋果精華奶油薯條，榮獲金氏世界紀錄最貴薯條的稱號。」

齊沃特向紐郵透露，由於他們和許多高級食材的供應商都有良好的合作關係，施展「一點小技巧」，把供應商最好的食材全都用上。

「我們藉這個機會向大家展示一些平常我們不太常用的食材。」齊沃特說：「我們想到薯條，因為一般人都會想到搭配松露，但我們想到的是超高級奶油和乾酪白醬，還有一些基本的起司佐料，我們決定將它升級。」

首先，這些薯條是使用來自紐約上州 的Chipperbeck馬鈴薯，用香檳王(Dom Pérignon)和J. LeBlanc香檳阿登醋在橡木桶浸泡後烹煮三次，降低馬鈴薯中的澱粉，同時達到酥脆的口感；接著以無籠飼養的鵝油分別以華氏320度和375度炸過兩次，之後再用松露鹽調味。

至於搭配薯條的乾酪白醬則是使用符合A2等級飼養的牛乳、黑松露奶油、格呂耶爾起司和拉克萊特起司；當然，如此高級的食物擺盤也特別講究，用著法國巴卡拉(Baccarat)水晶盤承裝，再撒上23K的食用金粉點綴。