我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦公交車爆炸13死 有9中國公民喪生

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

吃芒果優點多 營養師：削皮取代手撥 可減少過敏機會

記者陳斯穎／新竹報導
夏日炎炎，香甜的芒果進入盛產期，不論直接食用或是製作料理、甜點、飲品都相當美味。記者陳斯穎／攝影
夏日炎炎，香甜的芒果進入盛產期，不論直接食用或是製作料理、甜點、飲品都相當美味。記者陳斯穎／攝影

夏日炎炎，香甜的芒果進入盛產期，不論直接食用或是製作料理、甜點、飲品都相當美味，但坊間流傳芒果很毒，孕婦、過敏都不能碰？中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃琳惠及黎姵吟幫芒果「正名」，吃芒果不僅幫助排便順暢，美膚、護眼睛又抗癌，以及高鉀緩血壓

營養師黎姵吟表示，芒果富有營養價值，文獻指出，芒果含有「芒果苷」，能幫助胃腸蠕動，同時具有水溶性、非水溶性膳食纖維及水分，可促進排便，而「芒果苷」也可調節免疫力，對於癌症有防護的效果。

此外，芒果也有豐富的β-胡蘿蔔素，可轉換成維生素 A，具有維持夜間視覺，並促進上皮組織的生長及修補的能力，同時富含維生素 C、E 及多酚類化合物，具抗氧化功效；芒果的鉀離子含量高，有助於維持神經健康、心跳規律正常，並協助肌肉正常收縮，避免血壓升高、預防中風

不過，營養師黃琳惠也指出，部分族群對芒果及相關製品一碰就過敏，因此法規明定，若食品含有芒果，須在包裝上特別標示為過敏原，提醒消費者要注意。

對芒果過敏的民眾，吃完芒果後嘴唇、耳朵、脖子等處會出現紅腫癢症狀，主要是因為芒果枝葉截切後會分泌含有「間苯二酚類」的乳白色樹汁，果皮也帶有「漆酚」，對芒果過敏者接觸到這些物質以後，又吃下芒果，進而產生過敏症狀，其實造成過敏的主因並非果肉本身，通常是接觸以上物質而誘發過敏反應。

至於孕婦能不能吃芒果？黃琳惠說，其實過敏主要還是與基因有關，若爸媽本身對芒果過敏，小孩對芒果過敏的機率相對高，就算懷孕及哺乳期都不吃芒果，也很難避免小孩的過敏體質。若媽媽本身對芒果過敏，懷孕期間就應該避免食用，才不會有不適症狀。

黃琳惠也建議，吃芒果前先用清水將表皮洗淨，以削皮的方式取代手撥，同時可以多削去一些表層果肉，或戴上手套操作，避免皮膚接觸到果皮即可減少過敏的機會。

吃芒果有三大優點，不僅幫助排便順暢，美膚、護眼睛又抗癌，以及高鉀緩血壓。記者陳斯...
吃芒果有三大優點，不僅幫助排便順暢，美膚、護眼睛又抗癌，以及高鉀緩血壓。記者陳斯穎／攝影

過敏 血壓 中風

上一則

炎炎夏日中醫冬病夏治三伏貼 改善過敏提高抵抗力

延伸閱讀

居家清潔 除了酒精還有這四樣好物

居家清潔 除了酒精還有這四樣好物
怕食物過敏？新創感測器隨身測 兩分鐘內給答案

怕食物過敏？新創感測器隨身測 兩分鐘內給答案
怕食物過敏？新創感測器隨身測 兩分鐘內給答案

怕食物過敏？新創感測器隨身測 兩分鐘內給答案
對抗病毒免疫力成勝負關鍵 聽營養師教老人家怎麼吃

對抗病毒免疫力成勝負關鍵 聽營養師教老人家怎麼吃

熱門新聞

中島會帶著娃娃一起出門，拍拍美照。(擷自推特「keroromitann」)

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

2021-07-08 15:06
美國警察攔截違規的車輛駕駛後，都會用手碰車後方行李箱。（取材自tiiktok@mr.alexaa）

影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？

2021-07-07 21:46
女網友穿著低胸深V上衣，沒想到男友竟問「妳是不是網路不好？」原來是她的衣服造型看起來像wifi符號。（取材自Dcard）

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

2021-07-09 03:33
男搭機遇到後座乘客光腳入侵扶手。(取材自tiktok@the.walker.twins)

搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評

2021-07-07 23:53
有英國女子在家只穿內衣褲，結果被鄰居小孩透過窗戶看到。情境示意圖。(pexels)

辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股

2021-07-07 01:53
川普小兒子的身高近日成為推特網友熱議焦點。（路透）

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

2021-07-10 04:01

超人氣

更多 >
比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁
牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭