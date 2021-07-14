台北車站地標「鳥人」遭撤 民眾嘆：走不出迷宮了

設置於北車11年的裝置藝術「鳥人」因合約屆期，已被撤下。(取材自台北當代藝術館臉書)

台北車站匯聚台鐵 、高鐵、北捷、機捷、桃機五大鐵路系統，又是南來北往、貫穿東西的重要車站，內部路線的複雜度，堪稱全台「最大地下迷宮」，而迷宮內的知名裝置藝術「鳥人」就成為大眾相約見面的地標。然而，設置已11年的「鳥人」昨日無預警消失，台北捷運 公司證實，因與台北當代藝術館契約屆期撤除。

從台北車站地下街通往精湛獲中山地下街，民眾一定對「鳥人」不陌生，這個裝置藝術鄰近捷運台北車站1號出口及中山站地下街1號出口，由藝術家何采柔和郭文泰於2010年共同創作，材質為玻璃纖維、不鏽鋼、氟碳烤漆。

台北當代藝術中心官方臉書表示，「鳥人」已在此處擺放11年，由於與「台北大眾捷運股份有限公司地下街公共空間借用契約」合約到期，加上多年設置，作品及配件需整體維護，在徵詢藝術家同意後，昨日已於中山站地下街與台北車站交岔口正式畢業，並於清潔維修後歸還予藝術家。

北捷也證實此事，並表示會評估該地方的後續，尋找其他裝置藝術；許多網友聽聞後，紛紛不捨留言表示，「沒有它之後，我更確定走不出地下迷宮了」、「以後在北車永遠找不到彼此了」，還有海外網友表示，「每次到台灣 都要去看一下，現在沒了真不捨」。