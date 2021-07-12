我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美58.8%成人 完全接種疫苗

加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：採取解決政策勢在必行

馬桶黃金變真黃金？虛擬「屎幣」能買咖啡、泡麵

編譯中心／綜合報導
南韓國立蔚山科學技術研究院城市與環境工程系周教授設計了一個與實驗室相連的環保廁所，使用糞便製造出替代性能源和肥料。（路透）
南韓國立蔚山科學技術研究院城市與環境工程系周教授設計了一個與實驗室相連的環保廁所，使用糞便製造出替代性能源和肥料。（路透）

南韓一所大學裡，上廁所能用來支付買咖啡或香蕉的錢，而排泄物還可以成為建築物供電能源。

南韓國立蔚山科學技術研究院（UNIST | Ulsan National Institute of Science and Technology）城市與環境工程系周教授設計了一個與實驗室相連的環保廁所，使用糞便製造出替代性能源和肥料。

來源：Reuters

環保廁所裡的BeeVi馬桶以真空幫浦將糞便送往地下水箱，減少用水量。地下水箱裡的微生物將廢物分解為甲烷，甲烷成為建築物能源，為瓦斯爐、電熱水壺和固態氧化物燃料電池提供動力。

周教授表示跳脫框架思考糞便利用價值，「就會發現糞便在生態循環中能製造能量和肥料。」他解釋一個人每天排便約500克，可轉化為50升甲烷氣體，製造0.5度電的電力或用於驅動汽車前行約1.2公里。

學生在商店挑選自己想要的產品，掃描QR Code就能用「屎幣」支付。（路透）
學生在商店挑選自己想要的產品，掃描QR Code就能用「屎幣」支付。（路透）

周教授還設計了一種名為Ggool（韓語「蜂蜜」的意思）的虛擬貨幣，讓每個使用環保廁所的人每天賺取10 Ggool。該貨幣能在校園內購買商品，諸如現煮咖啡、泡麵、水果和書籍。只要在商店挑選自己想要的產品，掃描QR Code就能用Ggool支付。

研究生何（Heo Hui-jin）提到：「我以前覺得糞便很髒，但現在認為它是很有價值的寶物。我甚至在吃飯時談論糞便，考慮拿虛擬幣買什麼書。」

虛擬貨幣 咖啡 南韓

上一則

中國太空站被喻「天上豪宅」 6大功能區兼顧各種需要

延伸閱讀

紐約「割喉」華男落網 急尋受害者助辦案

紐約「割喉」華男落網 急尋受害者助辦案
邁阿密樓塌11死 黃金搜救期已過「未放棄找生還者」

邁阿密樓塌11死 黃金搜救期已過「未放棄找生還者」
世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？
富爸爸窮爸爸作者警告：史上最大崩盤將臨 快買進黃金

富爸爸窮爸爸作者警告：史上最大崩盤將臨 快買進黃金

熱門新聞

中島會帶著娃娃一起出門，拍拍美照。(擷自推特「keroromitann」)

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

2021-07-08 15:06
女子分享染毒時入獄照（左）與戴著學士帽的畢業照。（取材自臉書）

6歲開始吸毒…她48歲從大學名校畢業 對比照超勵志

2021-07-05 00:45
美國警察攔截違規的車輛駕駛後，都會用手碰車後方行李箱。（取材自tiiktok@mr.alexaa）

影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？

2021-07-07 21:46
女網友穿著低胸深V上衣，沒想到男友竟問「妳是不是網路不好？」原來是她的衣服造型看起來像wifi符號。（取材自Dcard）

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

2021-07-09 03:33
男搭機遇到後座乘客光腳入侵扶手。(取材自tiktok@the.walker.twins)

搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評

2021-07-07 23:53
台灣一網友的老公到好市多購買四種食品。圖／取自臉書

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

2021-07-05 13:14

超人氣

更多 >
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣
劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了