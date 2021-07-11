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歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

歐洲杯洗三溫暖 英格蘭球迷心情全寫在喬治王子臉上

編譯張君堯／綜合報導
2020歐洲杯正式落幕，英格蘭在倫敦溫布利球場與義大利鏖戰120分鐘後、最終在PK大戰落敗，英格蘭球迷也隨之心碎，其中就包括在現場觀戰的皇室家庭成員。(路透)
2020歐洲杯正式落幕，英格蘭在倫敦溫布利球場與義大利鏖戰120分鐘後、最終在PK大戰落敗，英格蘭球迷也隨之心碎，其中就包括在現場觀戰的皇室家庭成員。(路透)

2020歐洲杯正式落幕，英格蘭在倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）與義大利鏖戰120分鐘後、最終在PK大戰落敗，長達55年之久的「冠軍荒」也將持續下去，英格蘭球迷也隨之心碎，其中就包括在現場觀戰的王室家庭成員。

現年7歲的喬治王子（Prince George）跟隨父母威廉王子（Prince William）、凱特王妃一同坐在貴賓包廂內觀賞這場備受矚目的足球賽，過程中英格蘭開賽不到2分鐘就進球、率先取得領先，鏡頭也捕捉到喬治王子振臂歡呼、相當雀躍，不過隨後被追平、球隊在點球大戰中落敗後，可以見到其面露沮喪。

英格蘭隊在點球大戰中落敗後，可以見到王室成員面露沮喪。（取材自微博）
英格蘭隊在點球大戰中落敗後，可以見到王室成員面露沮喪。（取材自微博）

當這場戲劇性的冠軍賽結束後，面色嚴肅的威廉王子仍把手放在兒子的肩膀上表示支持，也在比賽結束後的幾分鐘在Instagram上發文，寫道：「令人心碎，祝賀義大利隊取得巨大勝利。英格蘭隊、你們都已經走了這麼遠，但遺憾的是這次不是屬於我們的日子，但你們仍值得把頭抬高並為自己感到驕傲，我知道你們遠遠不只如此」。

上一次英格蘭國家隊贏得重大賽事冠軍已是1966年的英格蘭世界杯，當時身為東道主的英格蘭擊敗西德贏得冠軍，不過那距今已達55年。英格蘭球迷如今仍須繼續等待冠軍的到來。

義大利 威廉 凱特

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