馬斯克半夜3點跑到布蘭森廚房 祝他上太空好運

維珍銀河創辦人布蘭森（左）在廚房與SpaceX的創辦人馬斯克（右）合影。取材自推特

英國億萬富豪布蘭森 在11日完成了一場關鍵的太空 試飛，維珍銀河太空船「團結號」飛到地球與太空交界。在這歷史性時刻發生的數小時前，同業SpaceX的創辦人馬斯克 當天凌晨3點出現在布蘭森家中，祝他上太空好運。

團結號載著布蘭森飛至距離地表約282,000呎的高度，即超過53英里（86公里）之處。這是維珍銀河太空船在載滿機組員情況下的首飛，布蘭森與2名飛行員、3名任務專家一同升空。這次成功飛行，也讓該公司準備好明年將第一批付費搭乘的旅客送到太空邊緣。

布蘭森說，維珍銀河的目標是要讓每個人都能有機會體驗太空飛行。

馬斯克創立火箭公司SxpaceX 的目標則是要讓人類能夠到達並移居火星。不過，他仍支持布蘭森的目標。

就在太空船升空的兩小時之前，布蘭森在推特分享一張照片，他在廚房中與光著腳丫子的馬斯克合影。

布蘭森在推文中說：「很開心和一位朋友開啟早晨。」

馬斯克參訪維珍銀河位在新墨西哥州的火箭發射設施，並觀看這次飛行。稍後，他與布蘭森的另一家太空事業維珍軌道（Virgin Orbit）執行長合影。

在飛行後的記者會上，布蘭森指出，他與馬斯克在廚房合影的時間是凌晨3點。他說：「今天凌晨3點在我的廚房見到馬斯克實在是太棒了，他來祝我們一切好運。」

布蘭森笑著說：「我已經睡了，但他還沒睡。他是夜貓子，我們的作息完全不同。但他人真好，大老遠跑來祝我們一切順利。」

僅在數個小時後，布蘭森在機組員和員工配同下展開飛行。

維珍的發言人Barney Gimbel表示，維珍銀河公司並未邀請馬斯克，「這全是理查（布蘭森）邀請他的，他們是麻吉。」

在太空飛機降落不久後，馬斯克推文說：「恭喜，完美的飛行。」

另據華爾街日報11日報導，馬斯克已買了維珍銀河未來飛行航程的一張機票。維珍銀河發言人則不願對任何客戶的身分置評。