我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

海地總統遇刺 美國防部證實派員赴當地

馬斯克半夜3點跑到布蘭森廚房 祝他上太空好運

編譯葉亭均／綜合外電
維珍銀河創辦人布蘭森（左）在廚房與SpaceX的創辦人馬斯克（右）合影。取材自推特
維珍銀河創辦人布蘭森（左）在廚房與SpaceX的創辦人馬斯克（右）合影。取材自推特

英國億萬富豪布蘭森在11日完成了一場關鍵的太空試飛，維珍銀河太空船「團結號」飛到地球與太空交界。在這歷史性時刻發生的數小時前，同業SpaceX的創辦人馬斯克當天凌晨3點出現在布蘭森家中，祝他上太空好運。

團結號載著布蘭森飛至距離地表約282,000呎的高度，即超過53英里（86公里）之處。這是維珍銀河太空船在載滿機組員情況下的首飛，布蘭森與2名飛行員、3名任務專家一同升空。這次成功飛行，也讓該公司準備好明年將第一批付費搭乘的旅客送到太空邊緣。

布蘭森說，維珍銀河的目標是要讓每個人都能有機會體驗太空飛行。

馬斯克創立火箭公司SxpaceX 的目標則是要讓人類能夠到達並移居火星。不過，他仍支持布蘭森的目標。

就在太空船升空的兩小時之前，布蘭森在推特分享一張照片，他在廚房中與光著腳丫子的馬斯克合影。

布蘭森在推文中說：「很開心和一位朋友開啟早晨。」

馬斯克參訪維珍銀河位在新墨西哥州的火箭發射設施，並觀看這次飛行。稍後，他與布蘭森的另一家太空事業維珍軌道（Virgin Orbit）執行長合影。

在飛行後的記者會上，布蘭森指出，他與馬斯克在廚房合影的時間是凌晨3點。他說：「今天凌晨3點在我的廚房見到馬斯克實在是太棒了，他來祝我們一切好運。」

布蘭森笑著說：「我已經睡了，但他還沒睡。他是夜貓子，我們的作息完全不同。但他人真好，大老遠跑來祝我們一切順利。」

僅在數個小時後，布蘭森在機組員和員工配同下展開飛行。

維珍的發言人Barney Gimbel表示，維珍銀河公司並未邀請馬斯克，「這全是理查（布蘭森）邀請他的，他們是麻吉。」

在太空飛機降落不久後，馬斯克推文說：「恭喜，完美的飛行。」　

另據華爾街日報11日報導，馬斯克已買了維珍銀河未來飛行航程的一張機票。維珍銀河發言人則不願對任何客戶的身分置評。

布蘭森 太空 馬斯克

上一則

圖輯／義大利稱霸歐洲杯 全國徹夜不眠狂歡

延伸閱讀

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
富豪布蘭森搭自家飛船上太空 平安返回地球

富豪布蘭森搭自家飛船上太空 平安返回地球
搶先貝佐斯、馬斯克 「維珍銀河」布蘭森今早上太空

搶先貝佐斯、馬斯克 「維珍銀河」布蘭森今早上太空
新聞眼／太空爭霸 馬斯克總快一步

新聞眼／太空爭霸 馬斯克總快一步

熱門新聞

中島會帶著娃娃一起出門，拍拍美照。(擷自推特「keroromitann」)

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

2021-07-08 15:06
女子分享染毒時入獄照（左）與戴著學士帽的畢業照。（取材自臉書）

6歲開始吸毒…她48歲從大學名校畢業 對比照超勵志

2021-07-05 00:45
美國警察攔截違規的車輛駕駛後，都會用手碰車後方行李箱。（取材自tiiktok@mr.alexaa）

影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？

2021-07-07 21:46
女網友穿著低胸深V上衣，沒想到男友竟問「妳是不是網路不好？」原來是她的衣服造型看起來像wifi符號。（取材自Dcard）

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

2021-07-09 03:33
男搭機遇到後座乘客光腳入侵扶手。(取材自tiktok@the.walker.twins)

搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評

2021-07-07 23:53
台灣一網友的老公到好市多購買四種食品。圖／取自臉書

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

2021-07-05 13:14

超人氣

更多 >
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙

中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣