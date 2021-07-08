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15歲少女被殺人犯性侵綁架18小時 趁嫌睡著…成功脫逃

編譯中心 / 綜合報導
美國34歲女性璋柏蘭15歲時被連續殺人犯綁架18小時。（取材自Instagram／@kararobinsonchamberlain）
美國34歲女性璋柏蘭15歲時被連續殺人犯綁架18小時。（取材自Instagram／@kararobinsonchamberlain）

美國34歲女性璋柏蘭（Kara Robinson Chamberlain）15歲時被連續殺人犯綁架最後成功脫逃，日前她透露當時逃離魔爪的經過。

璋柏蘭2002年在朋友家車道上幫植物澆水時，一名陌生男子開車路過詢問她是否想要一些給父母的小冊子。下一秒這名男子旋即掏出一把槍，脅迫璋柏蘭上車。這名男子是埃文尼茨（Richard Evonitz），在綁架璋柏蘭時已經殺了3個人。

璋柏蘭回想起當時場景：「槍碰到我的臉的那一刻，我意識到自己是個15歲的小女孩，無法擊退眼前這個成年人，那麼我接下來該怎麼做？」

埃文尼茨將璋柏蘭裝進車裡的塑膠容器中，再帶到公寓性侵她並讓她吸毒，囚禁她長達18個小時，隔天早上璋柏蘭找到逃離的契機。

璋柏蘭提到當時埃文尼茨在她身旁睡著了，她趁機解開手腕上的手銬偷偷溜下床後就奪門而出，最後向在公寓停車場裡行駛的駕駛呼救，表明自己被綁架了，並請他們帶她去警局。

警察來到埃文尼茨公寓時發現他已逃跑，但根據現場遺留的物件警察認為埃文尼茨涉及更多案件。警察調查後發現埃文尼茨至少涉嫌3起謀殺案。埃文尼茨逃到佛羅里達州，在被警察包圍後開槍自盡。警察最終找到埃文尼茨謀殺另外3名女孩的證據。

璋柏蘭現在是兩個孩子的媽媽，並成為演說家談論自身經歷以及創傷治癒歷程。璋柏蘭說：「我討厭負擔保護自己的責任，但在社會風氣改變之前不得不然。」

警察 美國 性侵

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