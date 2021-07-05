疫苗之恩…台企義美回贈立陶宛小泡芙 特別版包裝亮相

義美回送立陶宛專屬小泡芙包裝盒，上面有兩國國旗外，還有台灣地圖，並以立陶宛文及英文加註「謝謝立陶宛 台灣義美食品公司」的感謝文。（義美提供／中央社）

為了感謝立陶宛 捐贈2 萬劑AZ COVID-19疫苗 給台灣 ，義美率先報恩回贈1貨櫃小泡芙，特別設計專屬立陶宛小泡芙包裝盒今天亮相，上面放上兩國國旗外，還有台灣地圖，並以立陶宛文及英文寫上「謝謝立陶宛 台灣義美食品公司」。

義美總經理高志明表示，最新專屬包裝盒設計圖今天出爐，上面放上台灣與立陶宛的國旗，象微兩國友好，同時以立陶宛文及英文寫上「謝謝立陶宛 台灣義美食品公司」，下面的台灣地圖及雙手捧上愛心，代表對立陶宛來自遙遠的愛心，台灣人民致上衷心感謝。

至於何時送出，高志明指出，由於台灣與立陶宛沒有直航航線，加上現階段船期都很滿，還在跟船公司洽談中，看看如何安排才是最好的，希望能在8月之前可以送出；目前盒子已經發包製作，預計7月中旬完成、進廠。

人口不到300萬人的波羅的海國家立陶宛於6月22日宣布，捐贈2萬劑AZ COVID-19疫苗給台灣，當大家熱列討論如何「報恩」之際，高志明第一時間決定回贈1個20呎貨櫃，共1800箱、2.16萬盒的義美小泡芙給立陶宛，表達台灣民間謝意。