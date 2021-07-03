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離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

編譯周辰陽／即時報導
美國加州佛雷斯諾郡前獄警岡薩雷斯被抓到跟受刑人發生性關係，更被前上司指稱她會在制服長褲挖洞，讓自己跟該受刑人更容易進行性行為，還曾經進到獄中，當著11位受刑人的面行「苟且之事」。取材自LADBible.com
美國加州佛雷斯諾郡前獄警岡薩雷斯被抓到跟受刑人發生性關係，更被前上司指稱她會在制服長褲挖洞，讓自己跟該受刑人更容易進行性行為，還曾經進到獄中，當著11位受刑人的面行「苟且之事」。取材自LADBible.com

美國加州佛雷斯諾郡（Fresno County, CA）的前獄警岡薩雷斯（Tina Gonzalez）因為被抓到跟受刑人發生性關係，日前被法官判處緩刑2年、坐牢7個月。根據前上司證詞，岡薩雷斯會在制服長褲挖洞，讓自己跟該受刑人更容易進行性行為，還指控她曾經進到獄中，當著11位受刑人的面行「苟且之事」。

《佛雷斯諾蜂報》報導，26歲的岡薩雷斯於2016至2019年間任職獄警。因郡警局接獲密報，稱一位男性受刑人獲得一部手機，還跟一位獄警進行性行為。經過風化組與督察室的調查，「拒絕答辯」（plead no contest）的岡薩雷斯於2020年5月1日被捕。

佛雷斯諾郡警局主管獄政的副局長麥科馬斯（Steve McComas）指控，岡薩雷斯不只跟受刑人進行性行為，還夾帶可能被當成武器的刮鬍刀給他，更洩露哪位獄警會在哪個時候搜查囚室的內部資訊，同時揭露有如A片劇情的「在制服挖洞」與「當眾上演活春宮」等細節。

在郡警局任職長達26年的麥科馬斯說，他曾看到與聽到一些「相當噁心的事情」，但岡薩雷斯的舉止無疑排行第一，直指那是「只有一個敗德的（depraved）腦袋才能想出的玩意」。

麥科馬斯告訴法官，他曾希望岡薩雷斯對自己的犯行可能表現出些許悔意，但從她被抓包之後的通聯紀錄來看，這位前下屬根本無法承認錯誤，「她曾經宣誓，但是她背叛誓言，所作所為更危及同事的性命。但她沒展現悔意，不斷打電話跟涉案受刑人進行露骨的性對話，還吹噓自己犯下的罪刑」。

麥科馬斯懇求伊迪亞特法官（Judge Michael Idiart）重判3年8個月徒刑以儆效尤，檢察官另外建議判刑15個月，辯護律師則以岡薩雷斯犯案當時剛結束婚姻與完全無意帶來任何傷害與危險來求情。

伊迪亞特法官最後決定網開一面，「我認為妳做的事情糟糕又愚蠢，而妳已毀了妳的職涯，但我也相信人們能自我救贖，妳有妳的餘生去做這件事，祝好運」。

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