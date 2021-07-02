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路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女子和朋友被路邊一朵黃花吸引，拿起來狂聞拍美照，未料後來出現身體不適的狀況。取材自IG「songsbyralph」
一名女子和朋友被路邊一朵黃花吸引，拿起來狂聞拍美照，未料後來出現身體不適的狀況。取材自IG「songsbyralph」

加拿大詞曲創作者拉斐拉·韋曼（Raffaela Weyman）近日在社群媒體透露，她經歷了人生第一次可怕的「鬼壓床」，醫學上稱為睡眠癱瘓 （sleep paralyzed），過程中一度產生幻覺，甚至瘋狂做惡夢，拉斐拉表示，這一切都源自於她和朋友在路邊聞了一朵美麗的黃花，她上網一查才發現，那是一株多麼毒的花朵。

根據外媒報導，拉斐拉和朋友日前參加派對狂歡，結束後原本還打算再去續攤喝酒，未料走在路上，兩人都被一株帶有香味的黃花深深吸引，她們停下來花了30分鐘，開始狂聞黃花，並拍下美照上傳網路。

然而，當拉斐拉和朋友抵達續攤場合時，不約而同出現身體不適的狀況，拉斐拉形容那種感覺像是「雙腳無力，感覺地面不是平的」，她和朋友也只好中斷行程回家休息。不過當拉斐拉回家睡覺時，情況沒好轉，甚至經歷了人生第一次的「鬼壓床」，拉斐拉回想，當時她一度產生有人入侵她的房間，要幫忙打針的幻覺，甚至一直做惡夢，「我無法說話、尖叫或移動，我只是躺在那裡，發出安靜的呻吟聲」。

綜合外媒報導，那一株黃花被證實為黃花曼陀羅，英文名為Angel’s Trumpet（天使的喇叭），不小心誤食可能會造成人的瞳孔放大、吞嚥困難，嚴重的話會產生幻覺、昏睡等。而這種花可以萃取出一種無色無味的成分，被稱為「東莨菪鹼」（又名魔鬼的呼吸），由於「東莨菪鹼」有被拿來犯罪，被哥倫比亞官方認為是一種「約會強暴丸」。

粉專「TFC 台灣事實查核中心」也曾發文解釋「東莨菪鹼」，內文提到，目前無法證實吸入東莨菪鹼會失去意識，部分發生在夜店且和東莨菪鹼有關的犯罪行為，也有可能是被害人受到其他因素影響，不過有藥師表示，雖然「東莨菪鹼」不會一瞬間使人昏迷，但大量服用會導致昏睡，而「東莨菪鹼」在臨床被拿來做胃腸藥鹼劑，並用來治療暈車等，也是有合法用途。

拉斐拉表示，這次算是學到教訓了，她上網查詢才發現「原來這花這麼毒，是自己給自己下藥了」，她說以後碰到不認識的花朵，一定會先了解資訊。

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