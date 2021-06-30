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露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命

編譯周辰陽／即時報導
18歲的英國學生艾比日前外出度假慶祝完成學業，卻疑似被劇毒的假寡婦蜘蛛咬傷。根據自述，在她動手術之前，傷口就已傳出劇痛，腫塊更長到一個高爾夫球的大小。取材自MAILONLINE
18歲的英國學生艾比日前外出度假慶祝完成學業，卻疑似被劇毒的假寡婦蜘蛛咬傷。根據自述，在她動手術之前，傷口就已傳出劇痛，腫塊更長到一個高爾夫球的大小。取材自MAILONLINE

英國蛛形動物學會（BAS）日前通報，所有品種的蜘蛛都被目擊「大幅增加」，幾天後就傳出一名學生疑似被劇毒的假寡婦蜘蛛（False widow spider）咬傷，留下一個高爾夫球大小的腫塊，事後更被迫到醫院緊急動手術。

每日郵報報導，此事發生在威爾斯。18歲的艾比（Abby Tannetta）當時正跟一位朋友慶祝完成學業，就在父母放到當地假日公園的的露營拖車（Caravan）上睡覺。

根據艾比自述，她是在5月26日凌晨被痛醒，接著睡意全消地看著身旁，見到一隻大蜘蛛從床舖逃得不見蹤影，並在手臂發現一個小傷痕，隨後感覺到如同刺傷的痛感，「真的很疼，更變得越來越糟。傷口變更大了，顏色非常紅，又癢又停，我無法移動我的手臂或側躺睡覺」。

艾比被咬之後自行服藥，但感覺很暈與虛弱，身體就像沸騰一樣，不得不到社區診所掛號。醫師先開抗生素，並囑咐腫塊開始流膿就務必就醫。當艾比2天後一覺醒來，發現襯衫滿是膿跟血，一家人隨即衝往醫院的急診室，「我覺得像我的心臟正在狂奔，腫塊甚至已長得更大，到了一個高爾夫球的大小。當醫生幫我動緊急手術時，我就暈倒了，但幸好他們成功了，否則我可能已染上足以致死的敗血症」。

雖然艾比的狀況惡化得很快，但醫師成功清空感染區域與去除腫塊，讓她只需在醫院待上一晚就出院回家，隨後每天都有一位護理師到家幫忙照顧傷口。按照艾比的說法，她後來有設法抓到蜘蛛、拍照存證與自行研究，覺得自己是被假寡婦蜘蛛咬傷，也指自己被假寡婦蜘蛛咬出一個深入身體的開放性傷口，開完刀的深度更達4公分。

艾比說，之前曾多次住到那一輛露營拖車，卻從來沒遇過任何那麼像假寡婦蜘蛛的蜘蛛。她表示，自己在此事發生前就已經很怕蜘蛛了，第一反應都是尖叫與逃之夭夭，現在更嚇到甚至不敢回到出事的露營車上。哪怕只是看到任何一隻小蜘蛛，都會覺得噁心與害怕。

18歲的英國學生艾比日前外出度假慶祝完成學業，卻疑似被劇毒的假寡婦蜘蛛咬傷，幾天...
18歲的英國學生艾比日前外出度假慶祝完成學業，卻疑似被劇毒的假寡婦蜘蛛咬傷，幾天後被迫到醫院緊急動手術，才免於染上敗血症。取材自MAILONLINE

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