Angelababy秀黑白美照 神似奧黛麗赫本

Angelababy演繹DIOR經典高級訂製服。圖／取自DIOR微信公眾號

時至今日，DIOR官方微博 釋出品牌大使楊穎Angelababy的一系列美圖，終於散發出精緻的高級感，也展現DIOR時裝屋代言人的氣勢、氣質，既復古迷人又洋溢女性的自信風采，將1947年至1957年之間的光輝輪廓，演繹得相當精湛，甚至有幾分奧黛麗赫本的神韻。

作為歷史悠久的高級時裝屋，DIOR有著奢華優雅的氛圍，在「新風貌（New Look）」帶來革命性的創新之後，品牌也延續著華麗步調前行，近日品牌大使Angelababy以黑白色系的照片詮釋經典高級訂製服作品，也讓人回溯DIOR昔日的風華絕代。

六套服裝各有3張美圖，18張照片盡顯Angelababy的身形姿態與服裝的線條氣韻，包括1947年春夏高級訂製服花冠系列，以緊束腰身、柔美肩線，以及如花朵綻放的百褶裙剪裁，定調「新風貌」；1948年秋冬高級訂製服的Ailée禮服，則是旋轉縐褶裙的蝶舞翩翩；1949年秋冬高訂Frac，以性感裸背、修長的褶襉羅緞、華麗的裙身，展現高雅的女性姿態。1950年秋冬高訂表現柔和腰線、曼妙身段的午後套裝；1952年秋冬高訂「十四行詩」晚禮服，則以建築感的線條，帶來俐落流暢的造型；到了1957年春夏高級訂製服，Caracas以前襟交叉的羅緞，勾勒女性的婉約性感。