我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

世界OnAir／三個女兒兩個爸 他們的故事說明了甚麼？

Angelababy秀黑白美照 神似奧黛麗赫本

記者楊詩涵／即時報導
Angelababy演繹DIOR經典高級訂製服。圖／取自DIOR微信公眾號
Angelababy演繹DIOR經典高級訂製服。圖／取自DIOR微信公眾號

時至今日，DIOR官方微博釋出品牌大使楊穎Angelababy的一系列美圖，終於散發出精緻的高級感，也展現DIOR時裝屋代言人的氣勢、氣質，既復古迷人又洋溢女性的自信風采，將1947年至1957年之間的光輝輪廓，演繹得相當精湛，甚至有幾分奧黛麗赫本的神韻。

作為歷史悠久的高級時裝屋，DIOR有著奢華優雅的氛圍，在「新風貌（New Look）」帶來革命性的創新之後，品牌也延續著華麗步調前行，近日品牌大使Angelababy以黑白色系的照片詮釋經典高級訂製服作品，也讓人回溯DIOR昔日的風華絕代。

六套服裝各有3張美圖，18張照片盡顯Angelababy的身形姿態與服裝的線條氣韻，包括1947年春夏高級訂製服花冠系列，以緊束腰身、柔美肩線，以及如花朵綻放的百褶裙剪裁，定調「新風貌」；1948年秋冬高級訂製服的Ailée禮服，則是旋轉縐褶裙的蝶舞翩翩；1949年秋冬高訂Frac，以性感裸背、修長的褶襉羅緞、華麗的裙身，展現高雅的女性姿態。1950年秋冬高訂表現柔和腰線、曼妙身段的午後套裝；1952年秋冬高訂「十四行詩」晚禮服，則以建築感的線條，帶來俐落流暢的造型；到了1957年春夏高級訂製服，Caracas以前襟交叉的羅緞，勾勒女性的婉約性感。

Angelababy身穿1950年秋冬高級訂製服，表現典雅曼妙的午後套裝。圖／取...
Angelababy身穿1950年秋冬高級訂製服，表現典雅曼妙的午後套裝。圖／取自DIOR微信公眾號
Angelababy身穿以1952年秋冬高級訂製服的「十四行詩」晚禮服，表現建築...
Angelababy身穿以1952年秋冬高級訂製服的「十四行詩」晚禮服，表現建築感的俐落線條。圖／取自DIOR微信公眾號
1947年以緊束腰身、柔美肩線強調女性曲線的革命「新風貌」。圖／取自DIOR微信...
1947年以緊束腰身、柔美肩線強調女性曲線的革命「新風貌」。圖／取自DIOR微信公眾號
1957年春夏高級訂製服Caracas，以前襟交叉的羅緞勾勒Angelababy...
1957年春夏高級訂製服Caracas，以前襟交叉的羅緞勾勒Angelababy的骨感。圖／取自DIOR微信公眾號

微博

上一則

疫情下見證愛情 癌末大叔病房內完婚

延伸閱讀

Angelababy上戀愛節目 苦喊失落隻字不提黃曉明

Angelababy上戀愛節目 苦喊失落隻字不提黃曉明
DIOR史上首件男士珠寶 2000多顆鑽石「閃亮仙人掌」

DIOR史上首件男士珠寶 2000多顆鑽石「閃亮仙人掌」
Angelababy食量驚人 連吃3碗餛飩湯打飽嗝

Angelababy食量驚人 連吃3碗餛飩湯打飽嗝

和黃曉明有無離婚？ Baby戴回「皇冠婚戒」說明一切

和黃曉明有無離婚？ Baby戴回「皇冠婚戒」說明一切

熱門新聞

新罕布夏州一家餐館老闆左瑞拉發現客人留下一筆1萬6000元的小費，讓他喜出望外。（取材自臉書）

帳單不到40元 他留1.6萬元小費還幽默說：別一次花光

2021-06-24 01:12
「原始生活21天」挑戰全裸度過原始生活，過程困難重重。（圖：Discovery頻道提供）

不是浪漫愛情動作片…他們全裸挑戰「原始生活21天」

2021-06-24 02:16
奧地利發生一對男女在海拔近2千公尺的山上「露天野合」，結果被附近一台攝影機拍個正著，隨後更直接上網發布。據報軟體沒有標記這些影像，原因可能出在鏡頭沒拍到情侶的臉龐。取材自Newsflash

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

2021-06-22 07:33
手機電池老化是許多人會碰到的困擾，只要掌握手機充電的原則，就能延長電池壽命。（示意圖／取材自ingimage）

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

2021-06-27 12:50
張蘭分享汪小菲夫妻的恩愛照後立刻掀起話題。取材自微博

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

2021-06-26 07:43
俄羅斯一位主人飼養著一隻有著75％狼族血統的狼犬，在重重困難下終於將牠養育長大。(取材自Instagram)

「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子

2021-06-28 23:17

精彩推薦

超人氣

更多 >
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子

「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子
百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音