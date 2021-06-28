我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

女子左眼視力突退化只見光 竟是急性視神經炎

記者賴香珊／南投報導
南投基督教醫院眼科醫師周介仁說明急性視神經炎原因。圖／南基醫院提供
南投基督教醫院眼科醫師周介仁說明急性視神經炎原因。圖／南基醫院提供

台灣南投縣一名蕭姓女子雙眼視力良好，就算年過40仍維持在標準1.0，未料今年2月，左眼突模糊，更在一周內快速減退到僅能看到光，幾近眼盲，急向南基醫院求助，診斷是急性視神經炎，經住院及用藥治療3個多月，左眼重拾視力達0.9。

南投基督教醫院指出，該名患者今年農曆年後到院就診，稱其左眼視力原本良好，有天卻突然模糊，雖然有去診所就醫拿藥，但沒有好，甚至快速變化，短短一周內就從模糊減退到只能看到光，她很害怕會失明，因此從診所轉往該院尋求協助。

南基醫院眼科醫師周介仁說，檢查後發現是急性視神經發炎，導致視力快速減退，若不盡速治療控制發炎狀況，視神經恐會永久損壞，最終導致失明；而向患者說明病情病情嚴重性，排定住院詳細檢查，並進行腎上腺皮質素靜脈注射治療。

而急性視神經炎患者前期治療得跟時間賽跑，愈快治癒對視神經傷害愈小，考量患者身體能負荷前提下，以「類固醇」腎上腺皮質素靜脈注射治療，調節患者免疫發炎反應，快速降低對視神經的傷害，並找出視神經發炎病因，以利後續治療。

院方表示，住院期間查出該名患者是因為免疫系統異常引發急性視神經炎，需長期服用免疫抑制劑，經治療5天出院後，陸續回該院門診治療約3個月，原本只剩光覺的左眼眼睛，現在視力已恢復至0.9，也回歸正常生活。

周介仁則表示，為避免復發通常都需找到病因，而免疫系統異常，除了急性視神經炎，也可能出現眼睛疼痛、鞏膜發炎、淚腺發炎、複視等症狀，不可輕忽，患者需按醫囑服藥才不會復發，並保持睡眠充足、規律生活、增加自體免疫力

南投基督教醫院眼科醫師周介仁說明急性視神經炎原因。圖／南基醫院提供
南投基督教醫院眼科醫師周介仁說明急性視神經炎原因。圖／南基醫院提供

免疫力

上一則

英男童被宣告癌症無藥醫 募資千萬跨海治療未復發1年

下一則

修學旅行因疫情取消 日本京都推修學旅行「宅配到校」

延伸閱讀

青少年打疫苗致心臟發炎 CDC：疫苗功效利大於弊

青少年打疫苗致心臟發炎 CDC：疫苗功效利大於弊
眼前發黑、手腳無法動彈 「泛視神經脊髓炎」恐失明

眼前發黑、手腳無法動彈 「泛視神經脊髓炎」恐失明
免疫系統異常 40歲女子視力急性惡化只看到光

免疫系統異常 40歲女子視力急性惡化只看到光
少年打疫苗致心臟發炎 CDC：疫苗功效利大於弊

少年打疫苗致心臟發炎 CDC：疫苗功效利大於弊

熱門新聞

奧地利發生一對男女在海拔近2千公尺的山上「露天野合」，結果被附近一台攝影機拍個正著，隨後更直接上網發布。據報軟體沒有標記這些影像，原因可能出在鏡頭沒拍到情侶的臉龐。取材自Newsflash

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

2021-06-22 07:33
新罕布夏州一家餐館老闆左瑞拉發現客人留下一筆1萬6000元的小費，讓他喜出望外。（取材自臉書）

帳單不到40元 他留1.6萬元小費還幽默說：別一次花光

2021-06-24 01:12
成人付費平台創作者「拍片」時，鄰居按門鈴，請她「降低電視音量」。（取材自tiktok@raileydzz）

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

2021-06-21 04:30
「原始生活21天」挑戰全裸度過原始生活，過程困難重重。（圖：Discovery頻道提供）

不是浪漫愛情動作片…他們全裸挑戰「原始生活21天」

2021-06-24 02:16
哈利與梅根接受歐普拉專訪大吐苦水。(路透)

哈利宣稱被王室斷銀根 英媒打臉：拿父親查理621萬安家

2021-06-24 03:03
張蘭分享汪小菲夫妻的恩愛照後立刻掀起話題。取材自微博

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

2021-06-26 07:43

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光