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億萬富豪「太空競賽」 馬斯克始終快貝佐斯一步

記者李京倫／綜合報導
馬斯克（圖）的火箭已進入地球規道，進展比貝佐斯更快。（路透）
馬斯克（圖）的火箭已進入地球規道，進展比貝佐斯更快。（路透）

對全球首富貝佐斯和全球第二富豪馬斯克來說，累積的財富一輩子也花不完，人生還有什麼值得追尋？

答案之一是在太空探索領域爭霸。兩人恰巧都對太空感興趣，創辦太空企業的時間點差不多，亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯2000創辦藍源，特斯拉創辦人兼執行長馬斯克2002年創立SpaceX，不過SpaceX動作快得多，成就也遠勝藍源。SpaceX 2008年首次將火箭送入軌道，接著贏得美國太空總署（NASA）和國防部的大單，NASA依賴SpaceX送貨和補給品到國際太空站，從去年起SpaceX成功把太空人送到國際太空站三次。

藍源動作較慢，像這家企業的吉祥物烏龜一樣。雖然藍源成功試飛自動駕駛太空船「新謝帕德號」十五次，但新謝帕德號並未進入軌道，而是飛抵離地一百公里處的太空邊緣，隨即回到地球。藍源原本計畫去年發射能把貨物送到軌道的火箭「新葛倫」，後來延到2022年底。

2013年，NASA開始對民營企業開放佛州甘迺迪太空中心39A發射台的使用權，SpaceX跟藍源都想租，馬斯克寫信向「太空新聞」雜誌抱怨說，能把火箭送入軌道的企業，才有資格租39A發射台，藍源沒這本事。果然，最後由SpaceX拿到使用權，藍源落敗。

隔年，藍源為「讓火箭降落在海上平台回收」的構想申請專利獲准，SpaceX立刻提交異議，說這項技術被討論到爛，沒什麼創新，後來專利局撤回藍源的專利。

2015年11月，藍源首次試飛無人火箭「新謝帕德號」成功，讓它飛到太空邊緣，而後成功降落地面，締造太空史上首次回收火箭的紀錄。馬斯克立刻發推文恭賀貝佐斯，隨後酸溜溜寫下「釐清『太空』和『軌道』的區別是很重要的」，暗示貝佐斯的火箭不是真正的太空飛行。

同年12月，SpaceX首次讓旗下「獵鷹九號」火箭成功著陸。貝佐斯馬上發推文說「歡迎加入（回收火箭）俱樂部。」馬斯克不以為然，因為獵鷹九號火箭的動力遠比新謝帕德號強，而且是在送貨進軌道後返回地球。

今年4月，SpaceX擊敗藍源和應用科學與資訊科技公司達尼提斯，贏得NASA 29億美元合約，打造載人登月太空船。NASA去年4月選擇藍源、達尼提斯和SpaceX設計載人登月系統，原本要從三家企業中挑出兩家共同投入登月計畫，最後卻只選了SpaceX。

藍源向美國國會稽核處抗議，批評NASA在最後一刻改變得標條件，消除競爭機會，損及美國重返月球的可能性。對此，馬斯克發推文諷刺藍源技術差，「沒本事」發射任何東西「上（軌道），哈哈」。

太空人 SpaceX 馬斯克

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