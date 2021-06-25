遊樂園誤刷門票 「消費日期當金額刷」嚇慘數百名顧客

英國最受歡迎的旅遊景點之一的「布萊頓碼頭」近期出現嚴重差錯，共計數百名遊客被多收數千英鎊，官方也已經出面說明並道歉。（路透）

英國 最受歡迎的旅遊景點之一的「布萊頓碼頭」（Brighton Pier）近期出現嚴重差錯，共計數百名遊客被多收數千英鎊，官方也已經出面說明並道歉。

由於「布萊頓碼頭」主要以電子支付為主、幾乎無現金，事後官方也將這起差錯歸咎於付款處理公司「Worldpay」。「Worldpay」目前正在盡力提供退款，並以保護數據為由拒絕與受害客戶聯繫，此反應也從而加劇了客戶的憤怒。

一位曾在4月來到「布萊頓碼頭」的婦女表示自己6月24日上午收到銀行簡訊通知她的帳戶「透支」時相當驚訝，接著便發現「布萊頓宮碼頭」以延期付款的方式收取高達2104.18英鎊（約2932美元）的金額。這名婦女表示「我簡直無法理解發生了什麼，我四月份和2個孫子一起去過（布萊頓碼頭），我記得用刷卡支付了約85英鎊，其中包括3人入場費、一些棉花糖和甜甜圈」。

「布萊頓碼頭」表示這項錯誤已引起注意，共計數百名客戶被多收了大量門票費用，解釋「我們從Worldpay了解到，一批客戶被以『交易日期』做為『花費金額』誤刷、導致多餘收費」，並表示Worldpay 將盡快退還從客戶銀行帳戶中錯誤扣除的款項，且任何相關的銀行費用將全數退還。

Worldpay隨後也在聲明中表示「我們正努力將不正確的金額作為緊急事項記入持卡人的帳戶，並承擔任何相關銀行費用。根據持卡人的銀行，這可能需要長達5天的時間才能恢復正常。對於由此帶來的不便，我們深表歉意」。