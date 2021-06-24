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南非婦一次產10胎是假新聞 媒體這下慘了…恐吃上官司

周辰陽
大腹便便的西索爾(左)和丈夫索特西。（取材自twitter）
大腹便便的西索爾(左)和丈夫索特西。（取材自twitter）

南非的37歲婦女西索爾（Gosiame Sithole）號稱6月初一次產下7男3女的十胞胎，近日出爐的官方調查報告卻指出，找不到證據證實確有此事。據報當局已強制西索爾接受觀察，率先報導此事的媒體則可能吃上官司。

根據BBC與News24.com報導，這起事件在南非被稱為「滕比薩十胞胎」（Tembisa 10）。根據豪登省（Gauteng province）政府發布的報告，省內所有醫院都沒有十胞胎出生的紀錄，醫學檢驗更顯示西索爾甚至最近不曾有過身孕。

西索爾現已依心理健康法案拘留以接受觀察，有關單位將會提供支援，但官方聲明並未詳述捏造此事的背後原因。

根據報導，南非媒體集團獨立線上（Independent Online ,IOL）旗下的《普勒多利亞新聞》（Pretoria News）首先報導西索爾懷上十胞胎，隨後又指稱接生的史蒂夫．比科學術醫院（Steve Biko Academic Hospital ）準備不足，院方與省衛生部門則試圖掩蓋此一醫療過失事件。

南非的37歲婦女西索爾號稱6月初一次產下7男3女的十胞胎，近日出爐的官方調查報告...
南非的37歲婦女西索爾號稱6月初一次產下7男3女的十胞胎，近日出爐的官方調查報告卻指出，找不到證據證實確有此事。圖為孩童在西索爾住處附近合影。（美聯社）

不過，「滕比薩十胞胎」的消息一開始就疑點重重，如消息來源的西索爾丈夫特索特西（Tebogo Tsotetsi）是從簡訊得知小孩誕生的消息，又稱新冠疫情讓他無法入院探望，普勒多利亞新聞主編蘭佩迪（Piet Rampedi）則沒有獨立核實此事，報導一開始也沒有揭露生產的醫院。

報導另指，雖然夫妻倆居住的滕比薩鎮長一開始證實此事，發言人稍後也指他是從家屬得知相關訊息。豪登省的各家醫院隨後陸續出面否認涉及此事，更沒有人親眼見過西索爾誕下的十胞胎。

當地媒體指出，蘭佩迪已為「滕比薩十胞胎」新聞損害IOL聲譽向同僚道歉。豪登省政府則計畫向IOL與蘭佩迪提告，要求撤回不實報導與正式道歉。

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