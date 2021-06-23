結婚2周年怎麼過？AKIRA跨海大爆林志玲私秘？

放浪兄弟合照，AKIRA(左7)和主唱TAKAHIRO(右7)接受台灣媒體視訊訪問。圖／LDH 提供

「國民姐夫」AKIRA擔任日本最強娛樂集團「放浪一族演唱會精選」特別節目的監製，宣布從7月起要與MOMO TV合作，23日與放浪兄弟主唱TAKAHIRO接受台灣 媒體視訊訪問。因AKIRA6日與愛妻林志玲 度過2周年結婚紀念日，被問到如何慶祝，他也大方分享：「因為現在不能出門，所以沒有大肆慶祝，兩人在家慢慢回憶這2年發生的事情，在家慶祝了一下。」

疫情 期間，AKIRA最常在家做的料理是「滷肉飯」，他認為滷汁好保存，也說：「會買很多海鮮和魚放在冷凍庫保存，也開始種蔬菜，還會打蔬菜汁。」被問到林志玲最喜歡的料理？他說雖沒有特別講過，但他覺得是拉麵。這段在家躲疫時光，夫妻都在家的時間變長了，AKIRA分享：「夫婦相處跟每個人都一樣，每天成長，發現彼此不一樣、沒見過的一面。」至於是哪一面？他微笑答：「就跟大家想的差不多，一般女性會做的事她也都會做。」

而今年9月也是「放浪兄弟」出道滿20周年，AKIRA覺得和過去的自己相較下，除了多了責任感，外貌也稍微有改變；36歲的TAKAHIRO則笑稱：「我變得比較沒有那麼會喝酒。」喜歡講黃色笑話這點始終如一，搞笑說：「隨時在想（黃色笑話）。」他們身為團體元老級成員認為團體能維持那麼久，主要是「不忘初衷」，TAKAHIRO提到，彼此心中都以粉絲想法為優先，和團員也會把真心話講出來，並且做到最好，AKIRA認同地說：「團體裡不是只有自己，有團員、工作人員在才能到現在的位子。」

由於現在疫情仍未全面解封，TAKAHIRO表示，全世界都正在面臨很艱困的考驗，希望他們的音樂可以帶給大家力量，AKIRA則說：「希望能透過我們的音樂節目，帶給大家希望和喜悅，希望能手牽手度過這一段時間」。

該節目預計7月3日起，每周六晚間24點（周日0點）在MOMOTV播出。每周末2個小時，以出道20周年的「EXILE 放浪兄弟」為起點，精選歷年演唱會播出完整版，在周末夜親眼見識放浪一族演唱會的豪華與精彩，節目內容由AKIRA監製，他也在首場播出錄製長達30分鐘的前導介紹影片，展現其精進中文的成果之外，也完整介紹放浪一族目前陣容。