佛州辣妹在酒吧被騷擾 調酒師遞「救命紙條」救援

佛州一名調酒師古特雷斯(Max Gutierrez)日前在酒吧以一張「救命紙條」解救了2名受到男子騷擾的女客人。女客人將他的義舉發布在社群 平台上讓他一夕爆紅。

紐約 郵報(New York Post)報導,古特雷斯遞紙條給女客人,假裝遞帳單 給她們。紙條上寫著:「如果這傢伙再煩妳們,把妳的馬尾放在另一個肩膀上。我會處理這個傢伙,他讓我覺得噁心。」

古特雷斯稍後趕走這名纏人的男子,並對他大吼:「你最好他X的離這些女孩遠一點,她們明顯對你不感興趣。」

女客人之一艾利(Trinity Allie)解釋,她請古特雷斯事後擺出當時遞帳單的姿勢讓她拍照。艾利充滿感激說道:「不是所有的英雄都穿斗篷。有些英雄穿著夏威夷襯衫。」

This man was harrassssing me and my friend and the bartender passed this note to me acting like it was my receipt ! Legit the type of bartender everyone needs pic.twitter.com/kGTGekNFgl