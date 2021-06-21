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只是想去海邊玩！PRADA男裝秀探討對自由的渴望

記者吳曉涵／台北報導
海面上漂浮著的紅色方塊擱淺物，也化身了一個悠閒安逸的平台，表面上乘載著人的身體，實際上也像是接住了內在的不安。圖／PRADA提供
海面上漂浮著的紅色方塊擱淺物，也化身了一個悠閒安逸的平台，表面上乘載著人的身體，實際上也像是接住了內在的不安。圖／PRADA提供

因為新冠肺炎疫情影響，許多以前我們認為再自然、自由不過的事情都還是無法完成，其中旅行就是一例，無論國內外的行程，依舊受到許多限制。PRADA剛在線上發布的2022春夏男裝系列，就用設計和秀場風格來傳遞對自由的渴望，許多顛覆以往的細節處理，也彰顯了人們在疫情過後衍生出的種種新思想。

AMO再度為PRADA打造了充滿鮮明概念的秀場，模特兒需要先經過一個豔紅幾何隧道...
AMO再度為PRADA打造了充滿鮮明概念的秀場，模特兒需要先經過一個豔紅幾何隧道，接著才會來到沙灘，見到海洋，像是刻畫出一場不可思議的夏日脫逃之旅。圖／PRADA提供

延續歷年來的合作傳統，大都會建築事務所AMO再度為打造了充滿鮮明概念的秀場，模特兒需要先經過一個豔紅幾何隧道，接著才會來到沙灘，見到海洋，像是刻畫出一場不可思議的夏日脫逃之旅。海面上漂浮著的紅色方塊擱淺物，也化身了一個悠閒安逸的平台，表面上乘載著人的身體，實際上也像是接住了內在的不安。

圖／PRADA提供
圖／PRADA提供

「我們在PRADA創作的系列都是關於探索人性、人類和情感的不同表達方式。」設計師Raf Simons在秀後表示。而設計師Miuccia Prada也說：「此系列演繹的主要情感是喜悅快樂。 這幾乎就如同孩子般的記憶，還原孩子去海灘的單純喜悅，一種最簡單、最誠實的快樂，它是非常有意義及永恆的。 」

標誌性的漁夫帽以前短後長線條呈現，上頭還附上可以架著墨鏡的設計，更方便有型。圖／...
標誌性的漁夫帽以前短後長線條呈現，上頭還附上可以架著墨鏡的設計，更方便有型。圖／PRADA提供

這次在設計上，可以讀到很多解放與顛覆以往的自由態度，大量的極短褲讓男人自在露腿、展現曲線，Raf Simons也以簡化卻帶有精心剪裁的服裝輪廓提供可以遊走城市與海灘之間的穿搭選擇。標誌性的漁夫帽以前短後長線條呈現，上頭還附上可以架著墨鏡的設計，更方便有型。柔軟的大尺寸肩背包和手拎水桶皮革包也透著外出遊玩的隨性姿態，標誌性的PRADA Logo被放在背上或做成帽子後方的迷你小包，以更有趣的方式辨別品牌。

大量的極短褲讓男人自在露腿、展現曲線。圖／PRADA提供
大量的極短褲讓男人自在露腿、展現曲線。圖／PRADA提供
標誌性的漁夫帽以前短後長線條呈現，標誌性的PRADA Logo被放在背上或做成帽...
標誌性的漁夫帽以前短後長線條呈現，標誌性的PRADA Logo被放在背上或做成帽子後方的迷你小包，以更有趣的方式辨別品牌。圖／PRADA提供

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