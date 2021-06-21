男嬰早產4個月被判「存活率0」 奇蹟過1歲生日創紀錄

明尼蘇達州一名男嬰理查於去年6月5日出生、整整提早了131天，重量更只有340公克，當時醫師認為情況不樂觀，甚至判定存活率為0，沒想到理查今年平安度過第一個生日。（取材自推特）

明尼蘇達州 一名男嬰理查（Richard Scott William Hutchinson），於去年6月5日出生、整整提早了131天，重量更只有340公克，當時醫師認為情況不樂觀，甚至判定存活率為0，要他的父母做「最壞的打算」，沒想到理查今年平安度過第一個生日，也被金氏世界紀錄認證是「成功存活最早產的寶寶」。

理查的母親貝絲（Beth Hutchinson）原本預產期是2020年10月13日，但因為出現醫療併發症 ，和醫師討論後決定先將寶寶生下、並盡一切努力照顧，因此整整提早了4個多月分娩，出生時理查體型相當小，用一隻手就可以抱起。

貝絲和老公瑞克（Rick）接受諮詢時，醫師柯恩（Stacy Kern）告知「寶寶的存活機會0%」，透露最初幾周會非常艱難，但如果能度過難關、就有機會活下來，但由於當時新冠疫情 正值升溫之際，夫妻倆無法在醫院過夜陪伴理查，好在理查奇蹟似地熬過6個月，最終順利和家人回家。

醫師柯恩談到理查也感動的表示「理查出院的那一天是如此特別」，並回憶「我記得我把他從嬰兒床裡抱起來，眼眶含著淚水」，坦言不敢相信那是曾經病得很重的男嬰，自己也曾擔心他可能活不下去，但是理查撐過來了。

理查6月5日在家人及3隻狗狗的陪伴下，慶祝他的一歲生日，貝絲表示「感覺很不真實，我們仍然對此感到驚訝，但是很高興」，金氏世界紀錄也認證理查是全球最早產並存活下來的寶寶、皆大歡喜。