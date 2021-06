影／婚禮炮竹聲驚動大象 新人會場、車子都毀了

印度 北方城市安拉阿巴德(Prayagraj)一對新人結婚請來一頭大象助陣,豈料晚間婚禮響起的鞭炮聲及其他噪音,讓大象焦躁不安開始橫衝直撞,不只破壞婚禮場地,還用象鼻掀翻車子。

印度時報 (The Times of India)報導,當新郎和他的客人進場、鞭炮聲響起時,大象突然激動爆衝,破壞2輛汽車 和幾輛腳踏車以及會場遮棚。此事件引起恐慌,新郎及賓客都急忙竄逃,最後馴象師設法讓大象平靜下來並控制了局勢,所幸無人傷亡。

網友@chandramoulibh稱此事會發生不意外:「大象受到驚嚇橫衝直撞並不奇怪。支持大象。希望牠過著幸福快樂的生活,且不要為此事受罰。」網友@manjunath647也說:「我討厭這種以傳統之名折磨動物的文化。我們必須拋棄這些舊傳統。」

An elephant, part of a wedding procession in UP's Prayagraj, went on a rampage damaging vehicles and pandal decoration as baratis including the groom ran for cover. pic.twitter.com/wAliKreBjb