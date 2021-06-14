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別再說「韓國搶走端午節」 江陵端午祭 文化大不同

記者陳睿中/即時報導
位於江陵地區的「江陵端午祭」，被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界無形遺產。圖／韓國觀光公社提供
位於江陵地區的「江陵端午祭」，被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界無形遺產。圖／韓國觀光公社提供

今年6月14日是一年一度的端午節。儘管疫情影響日常生活作息，但是許多民眾還是透過立蛋、吃粽子等方式，一起與家人度過端午佳節。而提及端午節，許多人都會聯想起多年前，曾經傳出「韓國將『端午節』登記為世界無形遺產」的新聞，甚至引發「韓國人搶走端午節」等諸多批評。但其實當年韓國申請世遺的是「江陵端午祭」而非「端午節」，此節日乃是江陵地區歷史悠久的鄉土祭禮，活動內容也與華人地區的端午節有著明顯不同，千萬不可搞錯。

農曆5月5日的「端午節」與春節、中秋節並列為「三大節日」，乃是華人文化中重要的節慶。但其實包括日本、沖繩、越南、韓國等地，也都因曆法因素，而有自己的端午文化，作法各有不同。在華人文化中，端午節最初乃是送離五瘟神、驅瘟避疫的日子，後又因為紀念伍子胥、屈原投河自盡等背景，演變出不同的習俗。多有著驅除瘟疫、吃粽子、賽龍舟、掛艾草、喝雄黃酒、立蛋、午時水等等內容。

而被韓國申請世遺的「江陵端午祭」，是一種人與山、自然交流並和諧共存的祭典。相傳太祖王建建立高麗時，曾經獲得2名僧人幫助，因此舉辦端午祭，而江陵地區的端午祭，會盛大祭祝「大關嶺城隍」，成為當地一種重要的傳統。但是隨著時代演變，韓國許多地方的端午文化逐漸失傳，而江陵端午祭仍然傳承至今，甚至在日據、韓戰等艱困的時期中，還會小規模的舉辦，因此盡可能地保留傳統。所以在2005年11月，「江陵端午祭」也被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界無形遺產。

今年的江陵端午祭活動已經起跑，會一路舉行至6月17日，地點位於南大川活動會場、溟州藝術廣場，除了會舉辦山神祭、祭儀等等不同的活動，還會有放留端午流燈、許願燈等儀式。未來待疫情趨緩，可以再度前往韓國旅遊之時，旅客也可列為旅遊清單，至現場感受不同的傳統文化。

端午節 華人 疫情

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