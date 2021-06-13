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抹茶鬆餅？花椰菜？「失敗蛋料理」真面目考倒網友

聯合新聞網／綜合報導
日本一位網友做出一團綠色的失敗料理，網友們紛紛猜測是不是抹茶的甜點，但本人卻表示這是一道蛋料理。（取材自推特）
日本一位網友做出一團綠色的失敗料理，網友們紛紛猜測是不是抹茶的甜點，但本人卻表示這是一道蛋料理。（取材自推特）

防疫期間，因為不能外食，在家做菜的人也越來越多。但是料理博大精深，如何做出色香味俱全的東西，也不是件容易的事。最近日本網友，就分享一道他自製的失敗料理，其面目全非的模樣，讓眾多網友連到底內容是什麼都猜不到。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本網友「kandumesss」日前再推特上分享一張照片，照片中的盤子裡放了一團綠色，看似是某種糕餅碎屑的東西。由於顏色詭異，讓人不禁懷疑是不是吃下去會鬧肚子。

網友們看了，紛紛猜測是「毛豆餅嗎」、「抹茶司康餅的殘骸」、「抹茶巧克力」、「花椰菜煮太超過的產物」、「豆渣混抹茶嗎」、「抹茶鬆餅攪拌太超過結果變一團爛爛的嗎」。也有人猜測食物以外的答案「黑板板擦嗎」、「LUSH的洗面劑」、「建築模型會出現的那個」。

見網友們都沒猜對，Kandumesss公布答案：其實這團看起來詭異的物質，是他做的「歐姆蛋」。之所以會形成綠色的原因，是因為他在料理過程中，原本打算將小松菜（又稱「日本油菜」）切碎放進蛋裡，可是一不小心放得太多，結果整盤蛋就變成綠色的。而且因為鹽也放得太多，不只賣相不行，味道也很失敗，讓他學到了一課。

日本 防疫 推特

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