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新墨州市長選舉造勢 無人機吊「電動陽具」飛來鬧場

編譯周辰陽／綜合報導
美國新墨西哥州阿布奎基市長擬參選人岡薩雷斯日前舉行造勢活動，卻碰到一台吊著情趣用品的無人機飛過來鬧場。(翻攝自臉書／＠Andrellita Trujhero)
美國新墨西哥州阿布奎基市長擬參選人岡薩雷斯日前舉行造勢活動，卻碰到一台吊著情趣用品的無人機飛過來鬧場。(翻攝自臉書／＠Andrellita Trujhero)

美國新墨西哥州第一大城阿布奎基（Albuquerque, NM）年底將舉行市長選舉，其中一位擬參選人岡薩雷斯（Manuel Gonzales）日前舉行造勢活動，卻先碰到一台吊著情趣用品的無人機飛過來鬧場，隨後又發生一名青年與多人發生肢體衝突，讓他懷疑是對手的競選團隊故意派人搗亂。

根據現場民眾的臉書直播，現任伯納利洛郡（Bernalillo County, NM）警局局長的岡薩雷斯當時正答覆選民提問，現場卻突然傳出一陣電動馬達的嗡嗡作響，接著可聽見一位婦女開口問「無人機上那個是X嗎？」，鏡頭隨後捕捉到一個掛著電動陽具的無人機飛過來，還可聽到有人在哄笑。

此時，岡薩雷斯一臉鎮定地表示，「我猜我們這裡有位先生試著裝可愛」，隨後就繼續發表講話。就在無人機慢慢靠近講台時，造勢活動場地主管一把抓住電動陽具，接著用力一扯，導致無人機不自主地落向地面。一名青年隨即衝出試圖搶回，並且跟場地主管發生衝突。

美國新墨西哥州阿布奎基市長擬參選人岡薩雷斯日前舉行造勢活動，卻碰到一台吊著情趣用...
美國新墨西哥州阿布奎基市長擬參選人岡薩雷斯日前舉行造勢活動，卻碰到一台吊著情趣用品的無人機飛過來鬧場，造勢活動場地主管隨後一把抓住電動陽具將它扯下，一名青年隨即衝出試圖搶回。(翻攝自臉書／＠Andrellita Trujhero)

接著講台前方呈現一團混亂，還可見到多名警員一擁而上，將青年壓制在地，隨後把人帶走。據警方偵查報告，這位嫌犯「朝岡薩雷斯揮舞拳頭」，還吼著「他是暴君」，並且擊中岡薩雷斯的手臂。

這位20歲的嫌犯姓德萊爾（Kaelan Ashby Dreyer），被控多項罪名，現已獲准交保，無人機則被當成證據沒入。據報德萊爾稱自己無意傷害岡薩雷斯，只是對他的答覆感到不滿。岡薩雷斯事後召開記者會，聲稱自己相信德萊爾有同夥，還是經過培訓的「政治工作者」，「這是一個經過安排的舉動，非常故意」。

岡薩雷斯需在19日前徵集到足夠簽名，才能正式參選市長，他認為德萊爾等人可能是現任市長凱勒（Tim Keller）競選陣營派來的。但凱勒團隊否認此事，德萊爾也稱他不為凱勒工作。

臉書連結（約27分15秒左右開始）：

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