圖輯／ 「六人行」17年後團聚 無劇本閒聊複習回憶
「六人行：重聚篇」（Friends: The Reunion）特別節目27日在HBO頻道播出。這是1994年開播的「六人行」在2004年寫下5200萬人觀看完結篇的電視歷史紀錄後，六位主角僅有的螢光幕大團圓。
在近兩個小時無劇本演出中，他們笑中帶淚地隨興閒聊，並確認這是他們最後一次聚在一起談論「六人行」，以後絕不可能再重聚或將它拍成電影。
主要演員在特別篇中齊聚位在洛杉磯伯班克（Burbank）華納兄弟工作室（Warner Bros. Studio）的24號片場（Stage 24），在沒有任何劇本事先安排的情況下，為這部經典影集帶來最真實的慶祝活動，陪著大家複習回憶。
「六人行」由珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、寇特妮考克斯（Courteney Cox）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、麥特雷布藍克（Matt LeBlanc）、馬修派瑞（Matthew Perry）和大衛史溫默（David Schwimmer）6名大咖主演，自1994年播出至2004年，共播出10季，陪伴許多劇迷的年輕歲月。
從第九季開始，「六人行」六位主演每集的薪酬為每人100萬美元。第10季大結局首播的廣告費用是30秒200萬美元，在加拿大是19萬加元；播出五天後就推出了DVD版本。「六人行」三位女主角成為電視劇片酬最高的女演員。
而「六人行」所以能歷久彌新，部分原因是六位主角不僅在節目中相親相愛，螢幕下也持續熱切互動，讓人覺得就像現實生活中的朋友，在彼此重聚時，時光彷彿並未流逝。還有專門研究血緣關係的網站發現，劇中飾演錢德、莫妮卡夫妻檔的馬修派瑞和寇特妮考克斯，在現實生活中其實是遠房親戚。
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