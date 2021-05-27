圖輯／ 「六人行」17年後團聚 無劇本閒聊複習回憶

經典美劇「六人行」停播17年後，「特別篇」27日播出。(美聯社)

「六人行：重聚篇」（Friends: The Reunion）特別節目27日在HBO頻道播出。這是1994年開播的「六人行」在2004年寫下5200萬人觀看完結篇的電視歷史紀錄後，六位主角僅有的螢光幕大團圓。

在近兩個小時無劇本演出中，他們笑中帶淚地隨興閒聊，並確認這是他們最後一次聚在一起談論「六人行」，以後絕不可能再重聚或將它拍成電影 。

經典美劇「六人行」停播17年後，「特別篇」27日播出；圖為主角大衛史威莫(左)和馬修派瑞(右)在戲中一景。(美聯社)

經典美劇「六人行」停播17年後，主要演員在特別篇中齊聚華納兄弟工作室24號片場，圖為見面時馬修派瑞開心擁抱寇特妮考克斯。(美聯社)

主要演員在特別篇中齊聚位在洛杉磯 伯班克（Burbank）華納兄弟工作室（Warner Bros. Studio）的24號片場（Stage 24），在沒有任何劇本事先安排的情況下，為這部經典影集帶來最真實的慶祝活動，陪著大家複習回憶。

經典美劇「六人行」主要演員齊聚，在沒有任何劇本事先安排的情況下，陪著大家複習回憶。(美聯社)

「六人行」由珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、寇特妮考克斯（Courteney Cox）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、麥特雷布藍克（Matt LeBlanc）、馬修派瑞（Matthew Perry）和大衛史溫默（David Schwimmer）6名大咖主演，自1994年播出至2004年，共播出10季，陪伴許多劇迷的年輕歲月。

經典美劇「六人行」的六主角於1999年合影。(Getty Images)

經典美劇「六人行」的六主角於2001年中的一景。(Getty Images)

從第九季開始，「六人行」六位主演每集的薪酬為每人100萬美元。第10季大結局首播的廣告費用是30秒200萬美元，在加拿大 是19萬加元；播出五天後就推出了DVD版本。「六人行」三位女主角成為電視劇片酬最高的女演員。

喜劇影集「六人行」女星珍妮佛·安妮斯頓在劇中角色瑞秋‧葛林的時尚衣著款式，仍是時下年輕人的靈感泉源。(Getty Images)

經典美劇「六人行」停播17年後，「特別篇」27日播出。圖為2002年六人在艾美獎頒獎典禮中合影。圖左起為：大衛史威莫、麗莎庫卓、馬修派瑞、寇特妮考克斯、珍妮佛安妮絲頓、麥特雷布藍克。(路透)

而「六人行」所以能歷久彌新，部分原因是六位主角不僅在節目中相親相愛，螢幕下也持續熱切互動，讓人覺得就像現實生活中的朋友，在彼此重聚時，時光彷彿並未流逝。還有專門研究血緣關係的網站發現，劇中飾演錢德、莫妮卡夫妻檔的馬修派瑞和寇特妮考克斯，在現實生活中其實是遠房親戚。