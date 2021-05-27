我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長周末汽油價將創7年新高 3700萬人出遊 景點憂缺貨

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

圖輯／ 「六人行」17年後團聚 無劇本閒聊複習回憶

世界新聞網／輯
經典美劇「六人行」停播17年後，「特別篇」27日播出。(美聯社)
經典美劇「六人行」停播17年後，「特別篇」27日播出。(美聯社)

「六人行：重聚篇」（Friends: The Reunion）特別節目27日在HBO頻道播出。這是1994年開播的「六人行」在2004年寫下5200萬人觀看完結篇的電視歷史紀錄後，六位主角僅有的螢光幕大團圓。

在近兩個小時無劇本演出中，他們笑中帶淚地隨興閒聊，並確認這是他們最後一次聚在一起談論「六人行」，以後絕不可能再重聚或將它拍成電影

經典美劇「六人行」停播17年後，「特別篇」27日播出；圖為主角大衛史威莫(左)和...
經典美劇「六人行」停播17年後，「特別篇」27日播出；圖為主角大衛史威莫(左)和馬修派瑞(右)在戲中一景。(美聯社)

經典美劇「六人行」停播17年後，主要演員在特別篇中齊聚華納兄弟工作室24號片場，...
經典美劇「六人行」停播17年後，主要演員在特別篇中齊聚華納兄弟工作室24號片場，圖為見面時馬修派瑞開心擁抱寇特妮考克斯。(美聯社)

主要演員在特別篇中齊聚位在洛杉磯伯班克（Burbank）華納兄弟工作室（Warner Bros. Studio）的24號片場（Stage 24），在沒有任何劇本事先安排的情況下，為這部經典影集帶來最真實的慶祝活動，陪著大家複習回憶。

經典美劇「六人行」主要演員齊聚，在沒有任何劇本事先安排的情況下，陪著大家複習回憶...
經典美劇「六人行」主要演員齊聚，在沒有任何劇本事先安排的情況下，陪著大家複習回憶。(美聯社)

「六人行」由珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、寇特妮考克斯（Courteney Cox）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、麥特雷布藍克（Matt LeBlanc）、馬修派瑞（Matthew Perry）和大衛史溫默（David Schwimmer）6名大咖主演，自1994年播出至2004年，共播出10季，陪伴許多劇迷的年輕歲月。

經典美劇「六人行」的六主角於1999年合影。(Getty Images)
經典美劇「六人行」的六主角於1999年合影。(Getty Images)

經典美劇「六人行」的六主角於2001年中的一景。(Getty Images)
經典美劇「六人行」的六主角於2001年中的一景。(Getty Images)

從第九季開始，「六人行」六位主演每集的薪酬為每人100萬美元。第10季大結局首播的廣告費用是30秒200萬美元，在加拿大是19萬加元；播出五天後就推出了DVD版本。「六人行」三位女主角成為電視劇片酬最高的女演員。

喜劇影集「六人行」女星珍妮佛·安妮斯頓在劇中角色瑞秋‧葛林的時尚衣著款式，仍是時...
喜劇影集「六人行」女星珍妮佛·安妮斯頓在劇中角色瑞秋‧葛林的時尚衣著款式，仍是時下年輕人的靈感泉源。(Getty Images)

經典美劇「六人行」停播17年後，「特別篇」27日播出。圖為2002年六人在艾美獎...
經典美劇「六人行」停播17年後，「特別篇」27日播出。圖為2002年六人在艾美獎頒獎典禮中合影。圖左起為：大衛史威莫、麗莎庫卓、馬修派瑞、寇特妮考克斯、珍妮佛安妮絲頓、麥特雷布藍克。(路透)

而「六人行」所以能歷久彌新，部分原因是六位主角不僅在節目中相親相愛，螢幕下也持續熱切互動，讓人覺得就像現實生活中的朋友，在彼此重聚時，時光彷彿並未流逝。還有專門研究血緣關係的網站發現，劇中飾演錢德、莫妮卡夫妻檔的馬修派瑞和寇特妮考克斯，在現實生活中其實是遠房親戚。

經典美劇「六人行」停播17年後，「特別篇」27日播出；圖為主角大衛史威莫在戲中一...
經典美劇「六人行」停播17年後，「特別篇」27日播出；圖為主角大衛史威莫在戲中一景。(美聯社)
經典美劇「六人行」的六主角於1996年合影。(Getty Images)
經典美劇「六人行」的六主角於1996年合影。(Getty Images)

電影 洛杉磯 加拿大

上一則

「點這裡獲山頂」？登山看板破英文 被笑瞬間移動嗎

下一則

不躲了 逃犯自掏腰包「雇直升機」直飛警局投案

延伸閱讀

「六人行」瑞秋極簡時尚 連90後都學她20年前穿搭

「六人行」瑞秋極簡時尚 連90後都學她20年前穿搭
《六人行》夫妻「其實是遠房親戚」 戲外真有血緣關係

《六人行》夫妻「其實是遠房親戚」 戲外真有血緣關係
「六人行」特別篇重聚 防彈少年團、貝克漢狂讚

「六人行」特別篇重聚 防彈少年團、貝克漢狂讚
醫師提醒關於新冠疫苗的注意事項

醫師提醒關於新冠疫苗的注意事項

熱門新聞

美國零售商正想法設法促銷乾洗手液，以騰出空間給更賺錢的商品。(路透)

先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷

2021-05-21 22:42
勞力士近日在官方instagram帳號發表探險家二號Explorer II腕表的改版細節，解謎也引起網友熱議。（取材自Instagram、合成圖）

勞力士「探二」新舊款差在哪？官方出手大解密

2021-05-22 02:46
哈利王子曾抱著愛子亞契亮相。(取材自Instagram)

哈利抱怨「童年沒跟父親騎過單車」 英媒翻出舊照打臉

2021-05-25 23:01
人生在世，有時需要靠小聰明來度過。日本網站就以星座與血型，分析出善於使用小聰明的組合。(ingimage)

星座+血型「最會耍小聰明」前3名 心機又可愛

2021-05-22 01:11
八卦雜誌用封面報導查理王子將使出狠辣手段，擊垮媳婦梅根。(路透)

查理硬起來？被曝報復「惡媳」梅根使出3大狠招

2021-05-24 00:19
超級血月將於26日登場，NASA曝最佳觀賞地點。（美聯社）

「超級血月」26日凌晨登場 NASA曝最佳觀賞地點

2021-05-25 18:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
加州VTA濫射 維修工先燒了自宅 再槍殺8人後飲彈自盡

加州VTA濫射 維修工先燒了自宅 再槍殺8人後飲彈自盡
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
鑽石吧命案 華人長子弒母殺弟刀槍並用

鑽石吧命案 華人長子弒母殺弟刀槍並用
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜