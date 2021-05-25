洛杉磯女「斷愛走天涯」 飛南韓為剪斷與前男友愛情鎖

美國 23歲女子楊（Kassie Yeung）日前從洛杉磯 飛到相隔9580公里韓國首爾，只為了切斷她跟前男友在首爾塔掛上的愛情鎖。

楊在社群 平台上傳「斷愛」始末影片並表示：「我才不管別人怎麼說。」她紀錄自己搭機前往韓國，下機後在商店購買老虎鉗，一邊說著「來剪斷啦」，接著她手持老虎鉗穿過城市，一路來到首爾塔的山頂。

楊沒有交代自己跟前男友的分手細節，但她的行徑在網路上引起熱烈討論，影片也累積超過830萬觀賞人次。

網友Steve76表示：「如果有人知道那個鎖的品牌請告訴我，我絕對不買。」網友Rural Conservative則說：「她前男友能擺脫這樣的瘋子應該很高興。」網友Lynne27USA提到：「前男友原本99%確定他們倆不適合在一起，現在則是100%確定了。」

但是網友Happy Nonna力挺楊的作為：「她有極強的意志做自己想做的事，我永遠不會像她那麼堅定和勇敢。」