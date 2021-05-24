大象跌深溝 獲救後「1個特殊動作」引網友激辯
印度西卡特山脈果達古縣（Coorg）一隻大象上週不慎掉進溝渠，所幸有關單位出手援救成功，2分鐘的營救影片在社群平台爆紅，累計超過170萬觀賞人次。
印度媒體今日印度（India Today）報導，這頭大象跌入溝中，但因為溝渠四周泥濘濕滑很難從中爬出。相關人員出動挖土機從下方頂住大象，讓大象設法爬出。當大象終於脫困到路面行走後，救援人員雀躍歡呼，還施放鞭炮慶祝。
網友SaiSimrran表示大象被救上來時，還回頭向挖土機甩動鼻子：「這是對挖土機表達謝意的優美姿態。」但是網友Sathyaraj Pankaj認為：「這頭野生大象來到人類居住地食物和水卻被困住，即使被救上來也心生恐懼。牠不是想對挖土機表達謝意，而是想攻擊挖土機。」
許多網友則指出對大象放鞭炮這個行為相當不妥，森林服務處官員拉曼（Sudha Ramen）解釋放鞭炮的原因：「可驅趕動物回森林，牠就不會因為承受壓力而攻擊人。」
Saidpur Coorg. God bless them pic.twitter.com/T9ox9jhpmf— satish shah (@sats45) May 19, 2021
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