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星座+血型「最會耍小聰明」前3名 心機又可愛

聯合新聞網 / 綜合報導
人生在世，有時需要靠小聰明來度過。日本網站就以星座與血型，分析出善於使用小聰明的組合。(ingimage)
人生在世，有時需要靠小聰明來度過。日本網站就以星座與血型，分析出善於使用小聰明的組合。(ingimage)

人生好難，有時為了讓自己好過點，無可避免的需要一些小聰明。日本網站「美人百花.com」最近就以血型與星座結合，分享3個最懂得如何使用小聰明的組合。

第三名 B型+天秤座

友善的B型以及可愛的天秤座，這組合不管是男生還是女生，都容易得到大家的憐愛。而B型+天秤座的人，也會用笑容去回報這份關心，讓周圍的人留下好印象。這使得他們雖然也有腦袋轉得快，做出些小聰明的特徵，然而這份小聰明在他人眼中，也算是可愛的一部份。

第二名 O型+雙魚座

無論是O型還是雙魚座，雖然都有著天然呆的性格，但意外的也有小聰明的一面。特別是在不同性別的人面前，會有截然不同的個性展現，例如故意裝成嬌弱的樣子來引誘男性幫忙之類的，有時會讓人感到有些假面。不過對於不知情的異性來說，確實不容易拆穿他們的這種兩面性格。

第一名 AB型+處女座

冷靜沉著的AB型，以及對氣氛有敏銳度的處女座，常常先他人一步作出行動。例如在完美的時機端上咖啡、或搶快意識到上司的需求，在別人眼中是個頭腦極好的人。而因為實在太懂得應變，因此當AB型+處女座施展小聰明時，誰也不會有覺得很心機的感覺，反而還會認為有些可愛。

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