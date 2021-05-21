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忍痛拋家棄子 急診醫曝第一線心酸 網嘆：看完眼眶紅了

聯合新聞網 / 綜合報導
急診醫師田知學透露，為了保護家人，她決定暫時搬出去獨居。 取材自臉書
急診醫師田知學透露，為了保護家人，她決定暫時搬出去獨居。 取材自臉書

台灣疫情急劇升溫，各大醫院的醫療量能逐漸緊繃，醫護人員更是承受龐大的壓力。急診醫師田知學在臉書透露，由於身處高風險的工作環境，她決定在這段時間獨自搬出去住，以保護心愛的孩子，讓許多網友看了都相當不捨，忍不住一陣鼻酸。

面對疫情迅速擴大，振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學在臉書發文表示，沒有一家醫院是為了準備應對新冠病毒而特地設置，也沒有人能提前預料到台灣會走到現在這步，但所有醫護人員仍不斷地想辦法解決、不斷地做出改變與調整，希望能早日撥雲見日。

田知學接著提到，身為在高風險場域工作的人員，即使做好全面清潔，還是擔心有傳染給家人的可能，因此，在考量到疫情似乎不會在短時間內平息後，雖然百般不願，她還是決定搬出家裡，暫時獨自居住，遠離心愛的兒子和先生。

田知學感嘆，原先她一直說服自己可以做到，但是當兒子在線上課程遇到狀況時，她無法親自幫忙，加上先生不會中文，她只好在群組拜託其他家長協助，此時心頭還是感到一絲難過，直呼「天底下沒有任何愛孩子的媽媽，捨得離開自己的子女」。

田知學表示，希望所有民眾都可以乖乖地不群聚、不亂跑，讓疫情盡快過去；文末，她也無奈說道，在身處水深火熱加上配戴N95與厚不通風的裝備下，醫護人員幾乎快無法喘息，情緒也無法宣洩，相比之下，「耍廢救台灣」真的輕鬆得多，如果可以的話，她也好想和大家交換。

許多網友看完文章後，紛紛留言「醫師真的很偉大」、「最基本想陪伴兒女的心意，卻又怕害了他們，人生最苦的兩難」、「我們是何等幸福」、「我是媽媽，看這篇好想哭」、「自己有小孩子，看見這樣心情好複雜」、「看完眼眶紅了」、「一篇很沉重的發聲」等，感到相當鼻酸；不少醫護人員與家屬也說「女兒也在淡水馬偕急診室工作，她怕會影響到我們，放假也是不敢回家」、「在第一線診所壓力真的很大，不敢住家裡現在只好住旅館中」、「真的會不敢回家」。

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