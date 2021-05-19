我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美逾58.7萬死 37.5%已完成接種

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

婦人下床踩地腳爆痛 竟是足底筋膜炎作怪

記者賴香珊／南投報導
南投醫院復健科主任周建文主任為患者進行體外震波治療【圖非文中患者】。圖／南投醫院提供
南投醫院復健科主任周建文主任為患者進行體外震波治療【圖非文中患者】。圖／南投醫院提供

台灣南投縣一名陳姓婦人每次下床踩地，足底後跟就會傳來強烈刺痛，得多走動才能緩解疼痛，只能忍痛行走，日前忍無可忍才到南投醫院就診，經診斷是足底筋膜炎，接受體外震波治療或改善，物理治療師也建議透過伸展運動舒緩疼痛不適。

南投醫院指出，足底筋膜炎多與工作和生活習慣有關，大部份是長時間站立或行走、扁平足、運動傷害、體重過重、穿著高跟鞋或是老年人因退化導致脂肪墊的萎縮等，患者會明顯感到足跟疼痛，生活品質和活動力常因此受影響。

復健科主任周建文說，足底筋膜炎、鈣化性肌腱炎及肱上髁炎是使用體外震波治療最常見的3種軟組織疾病，臨床治療效果達8成以上；對長期肌肉骨骼系統疼痛，又無法以民俗療法、針灸、藥物及復健治療的患者，體外震波治療是好選擇。

而體外震波治療可提供非侵入性保守治療、無傷口、復原快、不需住院，每療程做3次，每周1次，治療後有悶脹或酸痛的感覺，是震波治療的特性，先讓組織微破壞，促進好的發炎，增進血液循環、細胞再生能力後，再讓人體修復。

周表示，可冷敷減緩悶脹、痠痛等不適感，通常至多持續約1至2天就消失，而組織的修復及再生通常在1至2周後就會開始，期間盡量休息補充營養，約1個月後達到高峰，施做體外震波約7成患者治療3次後疼痛感獲改善，甚至消失。

物理治療師吳政軒則說，初期筋膜炎最簡單的治療方法就是休息減少走動或冰敷，同時也能搭配自主做運動配合傳統復健治療，像是腳踝運動（圖1）、跟腱牽拉運動（圖2）、腳趾抓毛巾運動（圖3）、墊腳尖運動（圖4）。

若想預防足底筋膜炎，應避免長時間行走和站立、過度拉扯足底筋膜，吳也建議，可自行做肌力和伸展訓練，並選擇適合的鞋子來保護足底筋膜；南投醫院則提醒，有肌肉骨骼系統疾病的患者可透過專業醫療諮詢，選擇適合自己的治療方式。

足底筋膜炎可透過腳踝運動（圖1）舒緩疼痛不適。圖／南投醫院提供
足底筋膜炎可透過腳踝運動（圖1）舒緩疼痛不適。圖／南投醫院提供
足底筋膜炎可透過墊腳尖運動（圖4）舒緩疼痛不適。圖／南投醫院提供
足底筋膜炎可透過墊腳尖運動（圖4）舒緩疼痛不適。圖／南投醫院提供
足底筋膜炎可透過腳趾抓毛巾運動（圖3）舒緩疼痛不適。圖／南投醫院提供
足底筋膜炎可透過腳趾抓毛巾運動（圖3）舒緩疼痛不適。圖／南投醫院提供
足底筋膜炎可透過跟腱牽拉運動（圖2）舒緩疼痛不適。圖／南投醫院提供
足底筋膜炎可透過跟腱牽拉運動（圖2）舒緩疼痛不適。圖／南投醫院提供

肌肉 台灣

上一則

通勤族怎自保？美女醫分享出門前回家後「防疫9步驟」

下一則

嚴防長者熱傷害 居家防疫、防中暑這樣做

延伸閱讀

摔倒失意識 沒中風卻手腳癱瘓 可能是頸部受損

摔倒失意識 沒中風卻手腳癱瘓 可能是頸部受損
男性勃起障礙勿亂服壯陽藥 恐導致症狀惡化

男性勃起障礙勿亂服壯陽藥 恐導致症狀惡化
摔倒小心頸部受損 連超人一摔都全身癱瘓、終身坐輪椅

摔倒小心頸部受損 連超人一摔都全身癱瘓、終身坐輪椅
吞藥只喝1口水…膠囊卡食道 險潰瘍穿孔

吞藥只喝1口水…膠囊卡食道 險潰瘍穿孔

熱門新聞

科技網站ZDNet一名作者表示，「有些事情安卓可以做得(比iPhone)更好」，舉出安卓手機有5大特點比iPhone更優秀。（路透）

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

2021-05-16 02:42
貝莉表示，自己突然被一位穿著「警察」polo衫的園區警衛抓住她的肩膀，並朝著她叫罵，指她身上穿的短褲「太短了」。翻攝自Bailey Breedlove臉書

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

2021-05-12 08:49
女模麥克里爾被稱為「巴西最性感的女人」，日前她穿著超性感婚紗亮相，表示要讓所有賓客永生難忘。取材自《每日星報》

女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光

2021-05-11 07:32
廚房的防水層千萬別為了省錢而省略。圖／摘自pexels

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

2021-05-15 15:56
印度新冠肺炎疫情持續惡化。路透

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

2021-05-17 05:51
美國一位網友日前在推特貼出一隻影片，可見到一位女保全在德州達拉斯的一間餐廳痛扁一位男子，還一拳朝著攻擊她的女子臉龐揍下去。畫面翻攝：Twitter/LITIVATED

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

2021-05-14 06:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」