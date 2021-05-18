比爾蓋茲持續分產 轉讓Deere逾8.5億元持股給前妻

微軟共同創辦人蓋茲已轉讓農機具製造商Deere逾8.5億美元的持股給前妻梅琳達。(美聯社)

微軟 共同創辦人蓋茲（Bill Gates）已轉讓農機具製造商Deere逾8.5億美元的持股給前妻梅琳達（Melinda French Gates），使他3日宣布和梅琳達離婚以來，公開披露的轉讓持股價值超過30億美元。

蓋茲和他旗下投資公司Cascade宣布，上周四（13日）已轉讓225萬股Deere持股給梅琳達，占蓋茲的Deere持股約7%。文件顯示，蓋茲轉讓這筆持股，並未取得任何報酬。

根據這份證券 申報文件，蓋茲指出，公開披露這項資訊，是因他和Cascade對Deere的持股超過10%，因此須提出申報。在蓋茲轉讓持股後，他和Cascade仍握有Deere公司近2930萬股，占Deere總股數約9.3%。

Cascade發言人拒絕對這份申報文件發表看法。蓋茲去年春季離開微軟董事會，當時微軟就他與一名女性員工傳出誹聞展開調查。

蓋茲本月稍早轉讓可口可樂 （Coca-Cola）瓶裝業者、加拿大鐵路公司、美國汽車經銷商AutoNation，以及其他公司的股票給梅琳達，這些持股的總價值逼近24億美元。

證券披露專家表示，蓋茲與梅琳達很可能已分拆其他上市和未上市公司的持股，而沒有公開披露這些資訊。富比世（Forbes）推估，這兩人的資產淨值總合約為1300億美元。