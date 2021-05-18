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「新冠確診者五大飲食指引」營養師盼降低醫療量能超載

記者蕭羽耘／台北報導

台灣本土病例17日確診量暴增至333例，無症狀或輕症患者恐持續增加，未來醫療量能可能無法負載所有病患，必須將醫療留給重症者。振興醫院營養師陳韻婷18日提出「給確診者的五大飲食指引」，希望幫助患者康復，並降低醫療量能超載。

陳韻婷表示，新冠肺炎常見臨床症狀為，發燒、咳嗽、呼吸急促，導致身體疲累及食慾降低。由於發燒會加速身體代謝率，營養素需求量提高增加，也會增加體內液體流失導致脫水，就算沒有明顯口渴或飢餓感，也應該持續進食及補充液體，攝取足夠的熱量及蛋白質，才有足夠的免疫力對抗病毒。

目前大部分新冠肺炎確診者都屬於輕症或無症狀，陳韻婷說，未來如果赴集中檢疫所或在家隔離，營養照顧可依循指引，將有助於身體的康復，並維持醫療量能不致於崩潰。

給確診者的五大飲食指引

一、飲食攝取原則及注意事項

（1.）高熱量高蛋白飲食

感染新冠病毒的病人會增加體內壓力，陳韻婷建議，這時不該過度限制熱量，應多飲食高營養密度的食物、飲品，才能讓身體有足夠的營養對抗體內的能量耗損。

★每日熱量攝取：體重X25至35大卡+200至250大卡。（如：60公斤成人平時每日的熱量攝取約1500至2000大卡，因熱量需求增加，需比平時提高200至250大卡／天）；另外，可選擇含2至3份油脂來源的食物，如堅果種子、酪梨、乳酪等提高熱量攝取。

★每日蛋白質攝取量：體重X1.2至1.5公克（如：60公斤健康成人每日需75至100公克）；可攝取280-400公克的各種肉或魚類食物等獲得足夠蛋白質需要量，良好的蛋白質來源為大豆製品、魚貝類、雞蛋、各種肉類、乳製品（牛奶、優格、起司等）、蛋白質飲品等。

＊高蛋白奶昔2.5杯量／約600ml（每杯可提供200大卡熱量及12公克蛋白質）

＊全脂優格：3／4杯（希臘優格蛋白質含量更高）

＊全脂牛奶：1杯（若希望質地濃稠點可自行加量）

＊花生醬：1大匙

＊新鮮水果：如香蕉、芒果、莓類等 （可依個人喜好加入適量水果增加風味）

(2.)少量多餐

這個時期食慾可能會變差，就算沒有明顯飢餓感，也應每隔2至3小時進食一次，6餐／天，以少量多餐的方式補充營養。

(3.)使用營養補充品

陳韻婷建議，將口服營養補充品納入日常飲食一部份，增加餐間營養攝取。尤其不感覺飢餓或對進食感到費力或疲累，無法吃到足夠需要量時，使用口服營養補充品，可快速補充身體所需的熱量、蛋白質及必需營養素，可選擇每瓶250至300ml提供至少250大卡熱量及15至30公克蛋白質的飲品，並可冷藏取代一般冷飲，選擇不同口味／風味產品，以避免味覺疲乏。

二、液體補充原則及注意事項

(1)維持體內足夠的水份，隨時注意是否有脫水的情況

陳韻婷指出，脫水症狀包括口渴感增加、發燒、尿液量減少、濃或呈深色、口乾、心跳加快、疲累及意識混亂等，當身體處於脫水時，呼吸系統的分泌物會變得較為濃稠，難以從肺部排出，當肺部無法清除這些分泌物時，就可能導致肺炎，為避免脫水，需增加液體攝取量。

★每日液體攝取量：體重ｘ40至45毫升（如：60公斤健康成人每日需至少2400至2700毫升的液體補充），最佳的補充液為具熱量及蛋白質的清流質飲品、口服電解質補充液或運動飲料，可補足身體必需的電解質及礦物質，以維持正常生理機能。評估液體補充是否足夠，則為觀察尿液顏色（每3至4小時解尿顏色應呈淡黃色）。

(2)如何預防脫水

1.每小時都要補充，至少每15分鐘應補充80至160ml液體，無法一次喝大量液體者，建議少量且每隔數分鐘就喝一次。

2.選擇多樣化的流質種類避免味覺疲勞。

3.睡前床邊應放置足夠液體，確保半夜醒來能夠補充。

4.若有嘔吐或腹瀉情形，除喝水外，也應該要補充口服電解質液，如舒跑、寶礦力水得等，可以居家自製口服電解質補充液：鹽（1／2至3／4茶匙）＋果汁（蘋果、橘子、葡萄、蔓越莓)1杯＋水（3.5杯）。

三、味覺或嗅覺改變時可以怎麼做

1.將食物放冷或放至室溫下，可能會比熱食嚐起來更佳。

2.若食物嚐起來有金屬味，建議使用塑膠餐具盛裝及進食。

3.避免過於甜膩的食物。

4.若飲品喝起來有酸味或苦味，可加入適量的糖分調整。

5.無味的食物中可加入天然辛香料，增加風味。

四、維持體重

陳韻婷說，體重是身體含水量及營養狀態的一個重要指標，體重流失顯示體內持續的液體、脂肪、肌肉量的減少。肌肉量減少會使身體感到虛弱，影響下床、走路或日常活動的行為表現，由於身體重新合成肌肉需要很長一段時間，預防急性期肌肉量的流失，對於日後的復原極為重要，應每天量體重，並維持目前的體重為佳。

五、復原及復健期的營養

患者逐漸復原後，陳韻婷建議，維持高熱量高蛋白飲食，並搭配運動，能保有抵抗力及減少肌肉流失，有助於恢復日常活動。提醒民眾，若患者本身為慢性疾病者，營養需求則需依個別情況調整。

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