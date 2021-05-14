給個詞就能寫成故事 中國「AI續寫」引發網友熱議

中國最近出現「AI（人工智慧）續寫」，引發網路熱議。（取材自中新網）

中國 最近出現「AI （人工智慧）續寫」，引起網路熱議，只要丟個關鍵字或經典名著名稱，AI會自動寫出一篇曲折離奇或搞笑故事，AI續寫引起中國網友正反論戰，也有不少人質疑，人類特有的創作能力，難道能被AI取代？

中新網報導，在某個AI平台續寫蒲松齡「狼」，故事被寫成屠戶被兩隻狼吃掉，兩隻狼之後又咬死很多人，甚至襲擊了很多城市，縣衙派出衙役捕捉，最後都被殺死，對此毫無辦法，最後統治階層宣布不允許再談論此事。

故事結尾是最後有獵人發現了兩隻狼的屍體，60年後，不再有兩隻狼襲擊城市的事情發生了。對此，中國網友熱烈討論「竟然有聊齋內味了」、「最後結尾看的竟比人類還透徹。」

但也有一些AI續寫「很小兒科」，或是重複囉嗦、毫無邏輯、規律性很強。例如，微軟 AI機器人小冰寫的一些詩中，規律性就很強，每句都帶一個「的」。

值得注意的是，即使是同一個AI平台、同一個題材，AI續寫呈現的內容都不同，由此可見，AI續寫內容的隨機性很強。據了解，AI續寫都是幾秒完成，一次可續寫出多個版本，如果不滿意還能再換一種，或隨時編輯調整，甚至一些AI平台還可以選擇風格，有「言情」、「純愛」等風格。

AI續寫到底可不可信？也引發中國網友正反觀點論戰。不少網友說，「這就是文字堆砌，毫無邏輯」、「我終於明白了，為什麼一些網文日產幾萬字，嘖嘖。」

但也有網友認為，「寫得不錯，除了一些爽文，有些內容蠻有『內涵』。」該名網友舉例，在「狼」的續寫中，不就是諷刺現實有些事情解決不了，就不再談了？還有網友說，AI續寫品質和人類差很遠，但在構思和想像上，人類難以追上。

近年AI應用層出不窮，人臉辨識、AI招聘、自動駕駛等新技術日新月異，但AI應用大多集中在數位化、智慧製造等領域，AI更擅長的是辨識、認知、深度學習等，AI寫作雖有涉及，但表現平平。

有專家認為，藝術創作是人類特有的能力，是AI無法逾越的。不過，一些精彩的AI續寫並不是完全由AI完成，會人為調整，可以說是AI和人類共同完成的，而中國影音平台bilibili上傳的一些精彩AI續寫也都標注為作者和AI續寫平台共同創作。