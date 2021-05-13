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魅力接種站 吸血鬼號召打疫苗 藍鯨看著你扎針

記者胡玉立／綜合報導
羅馬尼亞在一處城堡開設疫苗接種站，以吸血鬼德古拉號召來打針。(Getty Images)
羅馬尼亞在一處城堡開設疫苗接種站，以吸血鬼德古拉號召來打針。(Getty Images)

隨著新冠疫苗供不應求的時期過去，美國各地都有隨到隨打的疫苗接種站，就連世界部分地區也愈來愈容易打到疫苗。為鼓勵人們接種，有些政府挖空心思，將疫苗站設在魅力獨俱的地方，讓打疫苗有更多「附加價值」、甚至充滿樂趣。

羅馬尼亞在一處城堡開設疫苗接種站，以吸血鬼德古拉號召來打針。(美聯社)
羅馬尼亞在一處城堡開設疫苗接種站，以吸血鬼德古拉號召來打針。(美聯社)

以吸血鬼德古拉(Dracula)傳說聞名的羅馬尼亞，將其中一個疫苗接種站設在特蘭西瓦尼亞(Transylvania)布蘭城堡(Bran Castle)裡 ；這座城堡號稱與吸血鬼小說裡的德古拉城堡長得一模一樣。5月每個周末，不用預約，就可以來打針；當然，護士不會抽你的血，而是為你注射一劑輝瑞疫苗(Pfizer-BioNTech)。

布蘭城堡臉書專頁提到，到城堡接種疫苗者可免費參觀「中世紀酷刑器具展」。不過城堡疫苗並不供應給國際旅客，只限羅馬尼亞居民使用。

羅馬尼亞在一處城堡開設疫苗接種站，以吸血鬼德古拉號召來打針。(Getty Ima...
羅馬尼亞在一處城堡開設疫苗接種站，以吸血鬼德古拉號召來打針。(Getty Images)

羅馬尼亞在一處城堡開設疫苗接種站，以吸血鬼德古拉號召來打針。(Getty Ima...
羅馬尼亞在一處城堡開設疫苗接種站，以吸血鬼德古拉號召來打針。(Getty Images)

美國有些城市可以邊打疫苗邊看球賽。費城飛人冰球隊10日本賽季最後一場球賽不僅以4比2擊敗新澤西魔鬼隊(New Jersey Devils )，球迷現場接種單劑量嬌生疫苗(Johnson & Johnson)並獲贈兩張下個賽季比賽門票。

職棒大聯盟西雅圖水手隊(Seattle Mariners )主場棒球比賽，都有西雅圖消防局急救醫療人員在場施打疫苗，毋須預約。西雅圖海灣人足球隊(Seattle Sounders)也有類似作法。

職棒小聯盟球隊明尼蘇達州聖保羅聖徒隊(St. Paul Saints)11日的主場揭幕戰，球迷不但能在場接種嬌生疫苗，還獲贈另一場球賽四張門票。

英國倫敦西敏寺大教堂著名的的詩人角，開放給民眾打疫苗。(美聯社)
英國倫敦西敏寺大教堂著名的的詩人角，開放給民眾打疫苗。(美聯社)

英國倫敦西敏寺(Westminster Abbey)大教堂的詩人角(Poets' Corner)每周兩次、每天最多可有800人在那裡接種疫苗；詩人角埋葬了上百位詩人和作家並設有紀念館。

邁阿密海灘(Miami Beach)市府專員理查森(David Richardson)表示，5月初在南海灘(South Beach)設置的快閃疫苗站頗受歡迎，所以整個5月快閃疫苗站計畫在海灘不同地方停靠。

紐約自然歷史博物館的大藍鯨模型下方，是全市最熱門的疫苗站，藍鯨也貼著「創可貼」象...
紐約自然歷史博物館的大藍鯨模型下方，是全市最熱門的疫苗站，藍鯨也貼著「創可貼」象徵打了疫苗。(路透)

美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)長94呎的藍鯨模型下方，是紐約市免預約疫苗接種站之一，在那裡打疫苗的人可獲免費博物館入場券，據稱已是全市最熱門的疫苗站。

館長弗特(Ellen Futter)在疫苗站4月開張時表示，「可以想見未來幾年，我們會看到紐約人於藍鯨下方打疫苗的圖像，那將是紐約和紐約客奮起反擊、相互照顧、扭轉乾坤的象徵。」

疫苗 紐約市 美國

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