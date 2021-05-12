辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

貝莉表示，自己突然被一位穿著「警察」polo衫的園區警衛抓住她的肩膀，並朝著她叫罵，指她身上穿的短褲「太短了」。翻攝自Bailey Breedlove臉書

維護遊樂園 內親子友善的環境固然重要，但規定太嚴苛就會引來爭議！上月發生在美國奧克拉荷馬州 就發生一事件，一位媽媽帶著小孩前往當地遊樂園遊玩時，卻無預警遭到園方驅逐，僅因為她穿著一件牛仔短褲，讓她嚇得以為自己就要為此被送進監獄。

據《紐約郵報》報導，這位媽媽貝莉（Bailey Breedlove）上週2日在臉書分享讓她氣憤的經驗，上月底帶著11歲女兒前往「邊境城遊樂園」（Frontier City）進行家庭旅遊，不料突遭一位自稱「警察 」的女子抓住她的肩膀，讓她原本歡樂的家庭旅行瞬間變調。

貝莉表示那位穿著「警察」polo衫的園區警衛抓住她的肩膀，並朝著她叫罵，直指她身上穿著的短褲「太短了」，隨後更有「不稱職」的園區經理對貝莉進行一連串的「身體羞辱」，最後甚至在貝莉同意重新買件新的褲子後，園方才讓貝莉一家人繼續在遊樂園遊玩。

不過貝莉仍選擇不屈服於園方，最後憤而離開了遊樂場，她表示即使並未受到任何的懲處或拘留，未來五年卻被禁止再次踏入遊樂園。不過根據園方網站的規定，明文中僅要求遊客不得穿著冒犯性的服裝，對衣著並無嚴格規範，更何況貝莉上衣穿著「皮卡丘」圖樣的衣服，讓網友直呼「看不出哪裡有問題」、「這根本是歧視了」。

貝莉也更新後續消息，強調已和奧克拉荷馬州的警察局長談過，並保證那位自稱為「警察」的女子，絕非該州的員警。