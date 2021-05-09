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5種惹人厭上司 「愛踢皮球」排第2 第1名原因人人喊怒

聯合新聞網／綜合報導
日本最近一項調查指出，有7成的上班族不滿職場上司，並有6成多的上班族因為糟糕上司考慮過辭職。（圖片來源：ingimage）
日本最近一項調查指出，有7成的上班族不滿職場上司，並有6成多的上班族因為糟糕上司考慮過辭職。（圖片來源：ingimage）

一個職場的氣氛好壞，往往與職場的領導者息息相關。最近日本的一項調查顯示，竟然有超過半數的上班族不喜歡職場上司，甚至因為爛長官而產生過離職念頭。這項調查也引來經營專家的分析。

根據日本媒體「ALL About」報導，日本求職網站「Biz Hits」日前對日本上班族進行調查，發現在500位受訪者之中，有高達366人表示「公司裡有糟糕的上司」，佔全體比重超過7成。其中還有6成5的上班族，則因為討厭的上司在，而曾有過想要離職的念頭。

調查進一步統計，上司受到討厭的原因前五名，首位是「偏心、大小眼，對不同的人態度不同，沒做到一視同仁」，其次分別是「不負責任，把工作推給別人或不好好做事」、「高壓或自以為是」、「個性捉摸不定」、「總認為自己是正確的」等。

至於討人厭的上司行為，第一名到第三名是「報告或開會等場景」、「下班時間仍被強約（如被叫去吃飯喝酒等）」、「聊私事」。

針對這項調查，日本的經營學者遠藤司分析，從過往的研究來看，確實許多人在掌握權力之後，就會變得任性跋扈，才導致到處都有爛上司的存在。他舉名為「餅乾怪獸（Cookie Monster）」的心理實驗為例，在實驗中，試驗者會被分成三人小組，並指派其中一人作為領導，完成某件任務。在任務過程，這三人會得到四塊餅乾當作點心。

研究結果發現，三人各吃掉一塊餅乾後，最後那塊幾乎都是由被指名為領導的人所吃掉。而且常常吃相都不太好看，就像怪獸一樣狼吞虎嚥，似乎有意向其他兩人炫耀，他才是擁有「吃掉最後一塊餅乾」權力的人。遠藤司指出，在團隊中，權力越大的上司，越可能有輕視部下、對自我評價過高等惡習。

不過調查中可以看到，還是有大概接近三成的上司，是沒有受到抱怨的。遠藤司表示，除了這些上司可能權力沒那麼大，腐化相對不嚴重之外，再來就是有些聰明的上司，會去學習如何尊重部下，藉由善待部屬的舉動，讓大家願意拚命做事，提升整個團體的工作能力。當然，對掌握權力的人而言，要做到這點很不容易，但遠藤司認為，經營幹部如果善待部屬，就能有效提升產能，應該多加嘗試。

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