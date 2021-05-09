電線桿直接插進水溝 新北市府人員：還真沒遇過

從排水溝裂縫去看，電線杆不偏不倚直接插進水溝中，影響排水狀況。記者張哲郢／攝影

台灣 新北市鶯歌區一處巷弄內，出現電線桿直接插入排水溝的罕見景象，新北市議員蘇泓欽擔心如此設計會影響排水問題，市府也坦承，這種狀況還是第1次見，因年代久遠，當初設計原因已不可考。相關單位近日已完成會勘，將由台電先遷移其中2座電線桿，剩餘電桿會再視情形討論是否遷移。

該巷弄位於鶯桃路旁365巷，蘇泓欽表示，先前那裡曾有積水問題，之前已施作過抽水井工程，但里長們擔心效果不夠，舉辦現地會勘後，發現有電線桿直接插入排水溝的狀況。

除當天出席的水利局代表，以及事後與台電溝通的經發局、養工處等市府單位，都說之前沒遇過這種狀況。養工處推測，有種可能是因過去路幅不夠寬，才會跟排水溝共構，電線桿反而形成另類溝壁。

經發局表示，電線桿插在排水溝並沒在市府人力盤點項目內，無法計算新北還有多少處類似狀況，只能透過地方反映通報。

鶯歌區公所指出，若事先有電桿才要做排水溝，通常會請顧問公司幫忙，看在流體力學下怎麼讓水流不會影響，不過這次狀況真的不可考，也確實有影響水流。

經過會勘後，區公所表示，台電已同意遷移其中2支電線桿，將限期3個月完成，至於有相同狀況的電線桿還會再釐清，是否需要一併遷移。

至於為何電線桿無法下地，區公所回覆，鶯歌多處電線桿下地都是配合重大建設如捷運 三鶯線，但前提得有下地空間，像鶯桃路365巷這種小巷弄，如果要下地與捷運共管，難度非常高。