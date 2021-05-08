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4歲男孩網購數百根海綿寶寶冰棒 媽看到帳單整個嚇壞

編譯周辰陽／即時報導
美國紐約市布魯克林的4歲男孩諾亞在媽媽珍妮佛不知情的狀況下，成功網購數百根海綿寶寶冰棒，但一家人根本無力支付7萬多台幣的帳單，還好廣大網友透過眾募平台伸出援手，讓整起事件得以歡喜收場。畫面翻攝：IG/katieschlossny
美國紐約市布魯克林的4歲男孩諾亞在媽媽珍妮佛不知情的狀況下，成功網購數百根海綿寶寶冰棒，但一家人根本無力支付7萬多台幣的帳單，還好廣大網友透過眾募平台伸出援手，讓整起事件得以歡喜收場。畫面翻攝：IG/katieschlossny

美國紐約市布魯克林的1名4歲男孩在媽媽不知情的狀況下，成功網購「數百根」海綿寶寶冰棒，但一家人根本無力支付2618.85美元的帳單，還好廣大善心網友透過眾募平台伸出援手，讓整起事件得以歡喜收場。

華郵與紐約當地媒體8日報導，這位名叫諾亞（Noah Bryant）的男孩非常喜歡海綿寶寶，當時正使用媽媽珍妮佛（Jennifer Bryant）的電腦進行遠距學習，想在亞馬遜購買海綿寶寶冰棒，但一盒18根冰棒要價51美元，珍妮佛育有諾亞等3名小孩，從事監獄顧問業，又在紐約大學席佛社工學院念書，真的沒有太多閒錢，只好加以婉拒。

然而，諾亞最後竟成功在亞馬遜買到51盒的918根海綿寶寶冰棒，還指定送到阿姨家。珍妮佛看到亞馬遜箱子上門，又從手機看到2618.85美元的帳單，整個人頓時嚇壞了。但諾亞眼見東窗事發，只天真無邪地反問，「我們需要訂更多嗎？」

因為亞馬遜拒絕退錢，珍妮佛最後只能透過臉書粉絲團，找紐約大學席佛社工學院的同學求助。和珍妮佛上過同一堂課的凱蒂（Katie Schloss）看到貼文，先幫忙設立GoFundMe帳戶，再上IG貼出諾亞開心吃著海綿寶寶冰棒的可愛照片，請網友們能夠慷慨解囊。凱蒂在IG回文答覆網友指出，珍妮佛曾試著賣掉冰棒，但家裡沒有存放的空間，很多冰棒其實已經融化了。

凱蒂設定的籌款目標為2619美元，剛好夠付海綿寶寶冰棒的帳單，但諾亞的故事感動600多位陌生人，不少人也是海綿寶寶的粉絲，只用5天時間就籌到超過1.5萬美元。

根據報導，諾亞被診斷出自閉症類群障礙症（Autism Spectrum Disorder, ASD）。珍妮佛衷心感謝網友捐助大筆善款，同時承諾所有的錢都會用在諾亞的教育與額外支援上。亞馬遜答覆媒體查詢指出，已跟珍妮佛一家人聯繫，將把這筆訂單的收益捐給他們指定的地方慈善團體。

紐約大學 亞馬遜 帳單

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