連蓋茲夫婦都撐不下去…不願將就 美「銀髮離婚」升高

微軟創辦人蓋茲3日在推特宣布與妻子梅琳達離婚。（路透）

「馬自達」汽車是時代雜誌對微軟 創辦人比爾．蓋茲和梅琳達夫婦的形容：低調值得信賴。他們震撼式的離婚，被認為反映這一代50歲以上族群不願將就的心態和銀髮離婚的趨勢。

「時代雜誌」（Time）網站4日以日系汽車品牌「馬自達」（Mazda）形容全球最富有的5對夫妻檔之一兼慈善家、微軟公司共同創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates ）和梅琳達（Melinda）的婚姻，相對不炫目、可信賴，看似不會分手。因此當他們於3日宣布離婚訊息，「不認為夫妻可以一起成長」的理由，震驚大眾。

蓋茲夫婦坐擁財富和一個共同掛名、可發揮真正影響力的慈善基金會，有3個孩子以及走過27年的婚姻。如果他們都不能繼續婚姻，那麼其他人還有希望嗎？

50歲以上族群的離婚有個專有名詞「銀髮離婚」或「灰色離婚」（gray divorce）。

報導指出，近年美國 離婚率降低，顯著的例外是50歲以上的族群。多數人動念離婚，發生在剛結婚的頭幾年。這一代50+的離婚率比上一代高，以蓋茲夫婦而言，梅琳達57歲、蓋茲65歲。

退休階段人士離婚的現象變得普遍。赫爾芬德（Israel Helfand）夫妻檔在佛蒙特州（Vermont）為處於婚姻危機的人提供服務。他說，現代人壽命更長、老年時更健康，對於自己的幸福水平變得更挑惕，「他們不願妥協」。

有能力負擔離婚

外界猜測蓋茲夫婦真正離婚的原因，婚姻諮商師有許多論調，其中之一是「有能力負擔離婚」。

丹佛大學（University of Denver）婚姻與家庭研究中心教授和共同主任史坦利（Scott Stanley）表示：「當人們有許多選項，包括財務，他們會認為與其看著彼此的鴻溝加劇，不如放手婚姻。」

根據美國雜誌「富比世」（Forbes），比爾．蓋茲是全球第4富有的富豪，淨資產達1305億美元。

然而，讓很多人訝異的是，直到不久之前，蓋茲夫婦看來很親密。他們在1994年1月1日結婚，今年新年當天，梅琳達的社群帳戶分享歡慶結婚週年照片和心情。

空巢期症候群

「空巢期症候群」是婚姻諮商師遇到客戶的另一個常見理由。蓋茲的3名子女分別為18到25歲，夫妻高密度育兒的親職階段已經結束。長女珍妮佛（Jennifer）於2020年訂婚，兩天前，她在社群媒體 吐露心聲，這段時間對全家人來說極具挑戰。

許多夫妻不需要共同育兒時，會發現生活中少掉共同的工作和興趣，另有些人開始檢視他們想從生活得到什麼。婚姻暢銷書作者戈特曼（John Gottman）說，「如果浪漫、熱情和共同探險的關係惡化，多數的夫妻會在這時候（空巢期）和平分手」。

他猜測，很多夫妻過著平行的生活、忙碌且擁有超強大的精神獨立性。

比爾．蓋茲是出了名的工作狂。2020年3月美國疫情爆發後，他辭去微軟董事會和波克夏哈薩威（Berkshire Hathaway）的相關職務，花更多時間在比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation），解決全球燃眉之急的疫情問題。

波克夏哈薩威是知名美國投資人巴菲特的公司。

即使擁有共同的基金會，兩人興趣不同，比爾．蓋茲專注氣候變遷和健康，梅琳達積極投入女性相關議題。

梅琳達50歲那年告訴時代雜誌，她不再參加比爾暨梅琳達蓋茲基金會有關科學和醫學的會議，全權交給比爾．蓋茲。她並在2015年自行成立Pivotal Ventures慈善基金會。

戈特曼分析，蓋茲夫婦的基金會工作有可能造成他們離婚，因為無法給予對方婚姻所需的東西，「印度領袖的問題，可能比一個約會更重要，這拉開了他們的距離」。

無性的婚姻關係

中年後的離婚，還有另一個主因是其中一人有外遇，婚外情的力量也可能導致婚姻瓦解，包括無性的婚姻關係。

另一名婚姻諮商師達芬妮．迪．瑪內芙（Daphne de Marneffe）表示，中、晚年的離婚決定，就像蓋茲所言「不認為夫妻可以一起成長」，或許解釋兩人對相處的歡樂和情感親密性失去希望。蓋茲的離婚宣言顯示這對夫妻已經嘗試過，「當人們嘗試、思考、努力卻無法讓婚姻更好時，接受事實仍有其價值」。

時代雜誌這篇報導評論，多數的婚姻更像義大利高級車品牌「瑪莎拉蒂」（Maserati），而不是「馬自達」，婚姻關係中可能驚心動魄，也需要很多縫補，沒有人可以保證哪一天誰的婚姻都會好好的。