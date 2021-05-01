西雙版納新品種蜘蛛 竟取名搖滾歌星「邦喬飛」

邦喬飛雲斑蛛Episinus bonjovi。(取材自紅星新聞)

中國 雲南西雙版納、新疆 喀什去年發現了四個蜘蛛新物種，中國中科院動物研究所正式公佈命名：李時珍隆頭蛛、邦喬飛雲斑蛛、姜文雲斑蛛和羅琦美蒂蛛。

新物種發現人，中科院研究員林業傑透露，包括李時珍隆頭蛛是第一種中國人發現的隆頭蛛新種在內，這四個名字分別向博物學前輩、和導演 、搖滾明星致敬。因為關注蜘蛛的人很少，他希望這可以引起更多人關注，來保護生物的多樣性。

姜文雲斑蛛E.jiangweni。(取材自紅星新聞)

紅星新聞報導，去年6月林業傑在新疆喀什意外發現一種特別的隆頭蛛，「中國的常見隆頭蛛一般腹部是紅色的，但這種隆頭蛛渾身純黑色。」她隨即對隆頭蛛的生殖器進行了解剖、辨別，這通常是確認蜘蛛新種的必要工作，最終確認為一種新種，並將其命名為李時珍隆頭蛛Eresus lishizheni。這是第一種中國人所發現的隆頭蛛新種。

林業傑認為，李時珍是古代藥學家、博物學家，在《本草綱目》裡記載數十種蜘蛛，因此第一種中國人所發現的隆頭蛛新種決定以李時珍命名。

而邦喬飛雲斑蛛Episinus bonjovi、姜文雲斑蛛E.jiangweni和羅琦美蒂蛛Meotipa luoqiae，均是林業傑在西雙版納做研究時發現的，「在西雙版納熱帶植物園，敲打樹枝，下面用傘接著。在接到的蜘蛛中，發現了這特別的三種。」

邦喬飛和羅琦則是百聽不厭的搖滾樂團和搖滾歌手。林業傑感覺相對應的兩種蜘蛛，外形也很搖滾。另外，姜文是中國知名導演。

這四種新種已在《Zoological Systematics》雜誌正式發表。