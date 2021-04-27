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男子開車闖行人廣場 路人一腳踹進駕駛座制止

編譯周辰陽／即時報導
阿爾巴尼亞首都地拉那25日上演驚險一幕，一名男子開車闖入市中心的斯坎德培廣場，先是衝撞柵欄，接著做出一連串危險的駕駛動作，所幸一位正義路人使出「飛踢」踹進駕駛座，其他民眾跟著一擁而上，成功把男子強行拖出車外。路透/ATV KOSOVO
阿爾巴尼亞首都地拉那25日上演驚險一幕，一名男子開車闖入市中心的斯坎德培廣場，先是衝撞柵欄，接著做出一連串危險的駕駛動作，所幸一位正義路人使出「飛踢」踹進駕駛座，其他民眾跟著一擁而上，成功把男子強行拖出車外。路透/ATV KOSOVO

阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）25日上演驚險一幕，一名男子開車闖入市中心的斯坎德培廣場（Skanderbeg Square），先是衝撞柵欄，接著做出一連串危險的駕駛動作，所幸一位正義路人使出「飛踢」踹進駕駛座，其他民眾跟著一擁而上，成功把男子強行拖出車外制伏。

路透報導，阿爾巴尼亞當天舉行大選，許多媒體都派採訪團隊前往2017年畫為行人徒步區的斯坎德培廣場進行報導，設在遠處與近處的攝影機因此得以拍下整起事件。

影片來源：聯合新聞網

從即時轉播畫面可見，一輛保險桿搖搖欲墜的銀色汽車邊倒退邊轉彎，還可聽見輪胎在石板地面摩擦的聲音與冒出黑煙。一名路人拉開駕駛座車門，跟其他民眾一起試圖把駕駛拉出車外，但卻未能成功，只能看著駕駛不同轉動方向盤，讓汽車繼續倒退與轉彎，更趁勢關上車門。

不過，就在他暫時停車的那一刻，一位路人加速往前衝，接著人就跳起來，飛身越過車窗，一腳直接踹中駕駛，其他見義勇為的路人也一擁而上，七手八腳地把駕駛用力拖出車外後壓制在地。

根據CNN報導，32歲的駕駛隨後被捕，警方在他身上搜出疑似大麻，並指他當時正受到毒品影響，先撞過三台車，接著才衝向設於斯坎德培廣場的柵欄。Exit.al稱駕駛招認他當時受到酒精與毒品影響，以為自己正在高速公車開車。

阿爾巴尼亞25日舉行大選，許多媒體都派採訪團隊前往斯坎德培廣場進行報導，進而拍到...
阿爾巴尼亞25日舉行大選，許多媒體都派採訪團隊前往斯坎德培廣場進行報導，進而拍到一名男子開車闖入，接著做出一連串危險的駕駛動作，所幸一位正義路人使出「飛踢」踹進駕駛座，其他民眾跟著一擁而上，成功把男子強行拖出車外。路透/ATV KOSOVO

汽車 毒品 保險

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