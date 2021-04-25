骨盆腔發炎別大意 反覆上門恐成不孕殺手

骨盆腔發炎主要是由細菌感染引起。圖/123RF

臨床上，求診婦科的患者中，20位約有一位因骨盆腔發炎上門，是育齡女性最常見的問題。專科醫師提醒，別以為這疾病只是單純的細菌感染，若太晚治療或反覆發炎導致沾黏，成了慢性骨盆腔炎，將是女性不孕的最大殺手。更重要的是，治療過程除了嚴禁性行為，最好連性伴侶都能配合檢查，才能大幅降低復發機率。

骨盆腔發炎主要是由細菌感染引起，常見砂眼披衣菌和淋病雙球菌。馬偕醫院婦產部資深主治醫師暨婦產部主任王有利表示，一般急性骨盆腔發炎確診後，會投以口服抗生素治療，病患通常24至48小時症狀便會緩解。

倘若到了72小時還是沒有改善，伴隨高燒、白血球上升，就得懷疑敗血症或輸卵管、子宮有膿瘍可能，此時就要住院接受治療，而且不能只用一種藥物，必須以多種抗生素治療，通常約兩周能恢復。

台灣 亞東醫院婦產部醫師吳文毅表示，若透過超音波檢查發現有膿包，會以腹腔內視鏡手術將膿包劃破引流，有點類似擠痘痘的概念，以開小洞方式放置引流管取出。

不過，吳文毅說，臨床上也有極低的機率發現膿包位置過於隱性或因多處沾黏，以至引流手術完成後，患者仍有發燒、白血球升高等感染現象，這時候最不得已的處理，可能就得將子宮、卵巢切除。

王有利也說，開刀引流骨盆腔內的膿瘍，並不是容易處理的手術，由於子宮、卵巢附近有其他臟器，像輸卵管前面是膀胱，後面是大腸直腸，遇到反覆性發炎的骨盆腔，沾黏比例就越高，處理更複雜。理論上應該把子宮、卵巢拿掉就可根除，但骨盆腔炎的好發族群多是育齡中的年輕女性，拿掉子宮、卵巢等於終身不孕，一般來說，會盡可能讓患者避免走到開刀切除一途。

除了性行為是造成骨盆腔發炎的主要原因，吳文毅表示，一些侵入性檢查和處置也是原因之一，例如子宮輸卵管攝影 、子宮內避孕器等外來物引起發炎。

研究指出，急性骨盆腔炎若沒有接受完善治療，約1/4患者會出現骨盆疼痛、性交疼痛或影響生育功能等後遺症，若因輸卵管反覆感染造成沾黏，嚴重可造成不孕或子宮外孕。

值得注意的是，臨床上，不少女性因為骨盆腔反覆發炎導致阻塞而不孕的案例，吳文毅表示，這些婦女多透過回溯推理，才找到自己無法懷孕的真相，之後只能以試管嬰兒的方式協助受孕。

醫學文獻調查也指出，骨盆腔發炎是造成女性輸卵管不孕最大的原因。發生一次骨盆腔發炎，會有12%機率造成不孕；發生兩次則有23%的機率；三次以上的骨盆腔發炎，不孕機率高達54%。根據世界衛生組織的資料，骨盆腔發炎造成的不孕，在歐洲某些國家比率達38%，非洲約64%。

要避免沾黏最後導致不孕的遺憾，醫師強調及早治療的重要，尤其務必接受完整療程，免得發生抗藥性「春風吹又生」。初期的骨盆腔炎九成以上可治癒，最怕的是病人未按時服藥或自行停藥，導致一再發作，治療上就比較麻煩。