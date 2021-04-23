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美軍傾斜旋翼機起飛 竟把旁邊的醫院直升機停機坪毀了

編譯周辰陽／即時報導
美國空軍一架派駐英國的CV-22B鶚式傾斜旋翼機21日起飛離開劍橋的阿登布魯克醫院時，強大的下洗氣流把一旁的直升機停機坪整個吹跑，導致救護直升機必須先改降鄰近的機場。畫面翻攝：YouTube/Trailspotter
美國空軍一架派駐英國的CV-22B鶚式傾斜旋翼機21日起飛離開劍橋的阿登布魯克醫院時，強大的下洗氣流把一旁的直升機停機坪整個吹跑，導致救護直升機必須先改降鄰近的機場。畫面翻攝：YouTube/Trailspotter

美國空軍一架派駐英國的CV-22B「鶚式」（Osprey）傾斜旋翼機21日進行訓練，在劍橋的阿登布魯克醫院（Addenbrooke's Hospital）短暫降落，但當傾斜旋翼機再度起飛時，強大的下洗氣流卻把旁邊的直升機停機坪毀了，導致救護直升機必須先降落到鄰近的機場，再用救護車把急著就醫的患者送到醫院。

影片來源：YouTube

從YouTube頻道「Trailspotter」發布影片可見，這架鶚式傾斜旋翼機當時正執行醫療轉運訓練行動，在阿登布魯克醫院直升機停機坪旁的草地降落，還可見到軍人下機、走動與聊天。

不過，就在機翼兩端的可變向旋翼推進裝置重新啟動後不久，停機坪的其中四排橡膠墊就先被吹起。等到鶚式開始升空的那一瞬間，直升機停機坪就全被吹跑了。

目擊者朗藍（Elliot Langran）告訴ITV News，一切都在他的面前展開，「我看到岩屑在空中飛起，我的最大恐懼是直升機。讓我擔心的是，如果岩屑越過旋翼，就可能損壞飛機，或者甚至更糟的傷到人。我曾到過世界各地，但我從沒見到任何像這樣的景象。」

根據報導，阿登布魯克醫是此區的主要創傷中心。美國空軍第48戰機聯隊的雷克少校（Maj Keavy Rake）表示，已根據美方政策與程序勘查過該區域，也指確實造成部分損害，「正盡快採取行動改正」。

美國空軍一架派駐英國的CV-22B鶚式傾斜旋翼機21日在劍橋的阿登布魯克醫院短暫...
美國空軍一架派駐英國的CV-22B鶚式傾斜旋翼機21日在劍橋的阿登布魯克醫院短暫降落，當機翼兩端的可變向旋翼推進裝置重新啟動後不久，直升機停機坪的其中四排橡膠墊就先被吹起。畫面翻攝：YouTube/Trailspotter
美國空軍一架派駐英國的CV-22B鶚式傾斜旋翼機21日進行訓練，在劍橋的阿登布魯...
美國空軍一架派駐英國的CV-22B鶚式傾斜旋翼機21日進行訓練，在劍橋的阿登布魯克醫院短暫降落，可見到它降落在直升機停機坪旁的草地上。畫面翻攝：YouTube/Trailspotter

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