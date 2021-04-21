印尼女英雄日 資深女記者堅守新聞前線33年

印尼21日紀念女性賦權運動先驅卡蒂尼，也是印尼的婦女節，日本共同社印尼分社的資深記者克莉絲汀與中央社分享33年在新聞前線的經驗。圖攝於4月16日。（中央社）

今天是印尼 女民族英雄卡蒂尼日。從小熱愛寫作又受卡蒂尼故事激勵的印尼女記者克莉絲汀，自印尼獨裁時期投入新聞業，為爭取新聞自由轉入外媒，堅守新聞最前線逾33年。

印尼今天慶祝1879年4月21日出生的女權運動先驅卡蒂尼（Raden Adjeng Kartini）。受當時爪哇社會傳統制約，她12歲被迫輟學在家待嫁，但她不斷自學，積極爭取女性受教權，創首間女校，25歲不幸離世，短短一生對印尼影響深遠。

印尼1964年頒布卡蒂尼為民族英雄，制定卡蒂尼日（Kartini Day）紀念她的貢獻，今天也是印尼的婦女節。記者日前與印尼資深女記者克莉絲汀（Christine Bernadette Tina Tjandraningsih）訪談，請她分享從業33年的經驗。

克莉絲汀說，卡蒂尼是小學課本的歷史人物，她記得老師講卡蒂尼的故事時，「全班都聽得鴉雀無聲」。她相信很多女孩和她一樣，都受到卡蒂尼爭取女性受教權的激勵，卡蒂尼打開大家對性別平權議題的視野，讓女性賦權運動進一步開展。

克莉絲汀仍任職日本 共同社（Kyodo News Agency）印尼分社記者。她1993年起任職共同社，之前是印尼一家報社記者，當時還在前總統蘇哈托（Suharto）獨裁統治時期，新聞自由受嚴格控制，她為了追求獨立報導的環境而轉任外媒。

日本共同社印尼分社記者克莉絲汀（左二）自印尼前總統蘇哈托獨裁時期投入新聞業，蘇哈托政權嚴厲打壓新聞自由，圖中受訪者曾任當時的資訊部長。（克莉絲汀提供／中央社）

她說，蘇哈托政權不容任何媒體批評，有一次編輯曾讓她翻譯一篇法國雜誌的文章，這篇文章是有關於蘇哈托如何借助靈媒、巫術制定政策，隔天資訊部長辦公室打電話到報社警告，如果再出現這樣的報導，就會要求報社關門。

印尼1998年民主化前歷經長串政府強制關閉媒體的暗黑歷史。蘇哈托1994年下令關閉時代雜誌（Tempo Magazine）、編輯雜誌（Editor Magazine）及點滴網（Detik），時代報提告，媒體首度反擊。克莉絲汀也參與聲援時代報的抗議活動。

印尼1998年民主化前歷經長串政府關閉媒體的暗黑歷史，1994年遭強權總統蘇哈托關閉的時代報首度反擊，克莉絲汀（左）參與聲援時代報的抗議。（克莉絲汀提供／中央社）

蘇哈托以軍權強權統治印尼，殘暴入侵東帝汶，受外媒嚴厲批評，蘇哈托當局也視外媒為眼中釘。克莉絲汀說，有一次她在國會採訪軍方聽證會，單獨被要求坐到樓上，不得與本媒、國會議員和官員同坐一樓，軍方人員還指著她罵「你是個叛徒」。

記者問克莉絲汀，當時26歲左右的她有什麼感受，她開朗笑著說：「我不在乎」，因為她追求的是不被干預、有獨立批判力的新聞自由。

隨著冷戰結束的國際情勢演變，蘇哈托政權晚期政治、社會出現動盪，排華事件再起，1997年的亞洲金融風暴將印尼帶入經濟危機，1998年的學生運動終讓蘇哈托倒台，隔年東帝汶獨立公投 後再發生血腥鎮壓，克莉絲汀都在新聞最前線，當時她是共同社印尼分社唯一的印尼籍記者，「那時候好忙，曾經一年半都沒有休假。」

印尼在1998年爆發大規模學運，終於讓強權統治32年的總統蘇哈托下台。日本共同社印尼分社克莉絲汀（前）當年在印尼國會前採訪抗議活動。（克莉絲汀提供／中央社）

克莉絲汀的先祖輩是中國移民。她說，1998年5月她在崔沙迪大學（Trisakti University）採訪軍警鎮壓要求蘇哈托下台的學生，當時她不害怕自身安危，而擔心父母和家人在排華事件中受害，共同社還設法將她父母撤離到雅加達的飯店。

蘇哈托任內在1975年派軍隊入侵東帝汶，近25年佔領期間發動慘絕人寰的大屠殺，他下台後，接任的哈比比（B.J. Habibie）意外同意讓東帝汶舉行獨立公投，在東帝汶的印尼軍隊縱容反對獨立人士攻擊支持獨立的一方，情勢緊張。

克莉絲汀說，當時她與共同社印尼分社的社長前往採訪，從西帝汶搭巴士，途中巴士遭反對獨立人士放火，他們在半路改攔卡車，繼續趕路。獨立公投通過後，局勢失控、急轉直下，東帝汶人逃難，外媒與國際觀察人員也紛紛撤離。

克莉絲汀說，當時在東帝汶的日本媒體共同租一架飛機，把日本記者和支持獨立的東帝汶記者撤離，但他們卻堅持留在東帝汶，在街頭第一手報導動亂情勢，共同社印尼分社的社長差點遇害，他們沒有因此退縮，成為少數堅守到最後的記者。

東帝汶1999年舉行獨立公投，公投後再發生血腥鎮壓，多數外媒撤離，日本共同社印尼分社記者克莉絲是少數留到最後的記者，獨家報導印尼軍方宣布戒嚴的消息。（克莉絲汀提供／中央社）

她說，當時美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）都曾想與她連線以了解當地狀況，但通訊因暴亂被切斷，她一度也無法向媽媽報平安。當時印尼軍方沒有衛星電話，強行徵用他們的電話宣布戒嚴，共同社也獨家發布這則消息。

記者問到她是否曾因女性身份遭歧視或騷擾，克莉絲汀說，在東帝汶時，有軍方將領向共同社印尼分社社長說，「這邊很少看到女性，何不你自己回雅加達，把她（克莉絲汀）留下」。

隔年，她到印尼巴布亞（Papua）採訪巴布亞人民議會開會時，曾被警衛藉故搜身騷擾，當時警衛看她的眼神以及對她吼叫的情況，讓她有點害怕，只想要儘速離開，「如果發生在現在，我一定會當場抗議」。

克莉絲汀從9歲開始在印尼知名兒童雜誌BOBO寫文章，在新聞現場33年，見證印尼歷經民主化發展，不論族群融合、言論自由或者性別平權方面，都有長足進步，她也持續用對新聞的熱情關心環保、婦女、兒童福利等各種社會議題。