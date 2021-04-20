我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：紐約確診破200萬 全美已打2.1億劑疫苗

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

母雞下蛋她伸手摸 2歲女童腸胃炎釀嚴重腹膜炎

記者范榮達／苗栗報導
女幼童經電腦斷層發現，腹腔內有不正常的游離空氣（紅圈處）及腹水（藍圈處），腹膜炎緊急安排手術處理。圖／大千綜合醫院提供
女幼童經電腦斷層發現，腹腔內有不正常的游離空氣（紅圈處）及腹水（藍圈處），腹膜炎緊急安排手術處理。圖／大千綜合醫院提供

台灣一位2歲女幼童疑因觸摸家中母雞生蛋，又未洗手，感染腸胃炎，持續一周腹痛、腹瀉沒有改善，經送苗栗市大千綜合醫院急診，查出腸道破裂，引發腹膜炎，醫師微創開腹手術，修補右側大腸破裂的地方，術後復原狀況良好。

大千醫院收治女幼童，她過去一周持續腸胃炎及腹瀉，雖至診所就醫但沒有改善，後因腹痛加劇，家人送至醫院急診，醫師發現她除了腹痛，也呈現低血壓、脫水、少尿等敗血症的現象，經電腦斷層查出腹腔內出現不正常的游離空氣，疑似腸道破裂，因此安排緊急手術。

大千外科部主任暨小兒外科專科醫師馮啟彥表示，無論是病毒性腸胃炎（如諾羅病毒），或是細菌性腸胃炎（如沙門氏桿菌），都有可能造成持續性的腹瀉，與一般吃壞東西的腸胃炎不同，嚴重的腸胃炎對於抵抗力較弱的幼童及長者，有可能造成腸道破裂而引發腹膜炎，進而導致敗血性休克甚至死亡，因此切勿輕忽。

經詢問女幼童相關病史，發現曾觸摸家中母雞生下的雞蛋，且未洗手就吃東西，馮啟彥指出，鳥禽類的蛋或糞便常見的細菌是沙門氏桿菌，女童手術中培養細菌報告也顯示是沙門氏桿菌，確診為感染沙門氏桿菌的腸胃炎，因此預防腸胃炎發生，除了食物要煮熟、環境保持衛生外，勤洗手也是很重要的。

馮啟彥提醒民眾，腸胃炎若合併腹部劇痛、發燒、檢查結果有白血球增生現象，就有可能是腸道破裂的情形，一定要盡早接受手術治療，才能避免危及健康。

苗栗市大千綜合醫院外科部主任暨小兒外科專科醫師馮啟彥提醒腸胃炎若合併有腹部劇痛、...
苗栗市大千綜合醫院外科部主任暨小兒外科專科醫師馮啟彥提醒腸胃炎若合併有腹部劇痛、發燒等情形，就有可能是腸道破裂，須盡早就醫。圖／大千綜合醫院提供

台灣 血壓 雞蛋

上一則

英王室和哈利泯恩仇？菲立普親王葬禮後闢室密商2小時

下一則

加州迪士尼30日重新開放 民眾上網搶門票花了數小時

延伸閱讀

「過命交情」 她體重破百 為當閨密伴娘切胃減重

「過命交情」 她體重破百 為當閨密伴娘切胃減重
嘉興小伙自導自演 扮11人騙光女友40萬

嘉興小伙自導自演 扮11人騙光女友40萬
男子腹痛腸阻塞就醫 竟是花生米加牛軋糖惹禍

男子腹痛腸阻塞就醫 竟是花生米加牛軋糖惹禍
罹患「大小胸」罕病 英23歲女自信拒絕手術

罹患「大小胸」罕病 英23歲女自信拒絕手術

熱門新聞

劉德華公開私下飲食習慣。取材自微博

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

2021-04-13 08:35
麵條烹煮方便，是各國常見的主食之一。 示意圖／ingimage

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

2021-04-16 08:33
西雅圖信用卡處理公司「Gravity Payments」執行長普萊斯6年前自砍薪水，讓全體員工享有每年至少6萬元台幣的基本工資。(翻攝：Instagram/danpriceseattle)

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

2021-04-16 18:09
加拿大國會議員艾摩斯不小心在視訊鏡頭前露出裸體，當時加拿大眾議院正在進行視訊會議。(美聯社)

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

2021-04-15 12:28
去年5月封鎖防疫期間所做的意見調查顯示，波霸奶茶是加州、夏威夷和密西根熱門外送飲料第一名。美聯社

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

2021-04-14 05:21
圖為「藍色珊瑚礁」劇照。（取材自IMDb）

「藍色珊瑚礁」60歲男星 想找能「一天做2次」的女友

2021-04-14 03:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗