母雞下蛋她伸手摸 2歲女童腸胃炎釀嚴重腹膜炎

女幼童經電腦斷層發現，腹腔內有不正常的游離空氣（紅圈處）及腹水（藍圈處），腹膜炎緊急安排手術處理。圖／大千綜合醫院提供

台灣 一位2歲女幼童疑因觸摸家中母雞生蛋，又未洗手，感染腸胃炎，持續一周腹痛、腹瀉沒有改善，經送苗栗市大千綜合醫院急診，查出腸道破裂，引發腹膜炎，醫師微創開腹手術，修補右側大腸破裂的地方，術後復原狀況良好。

大千醫院收治女幼童，她過去一周持續腸胃炎及腹瀉，雖至診所就醫但沒有改善，後因腹痛加劇，家人送至醫院急診，醫師發現她除了腹痛，也呈現低血壓 、脫水、少尿等敗血症的現象，經電腦斷層查出腹腔內出現不正常的游離空氣，疑似腸道破裂，因此安排緊急手術。

大千外科部主任暨小兒外科專科醫師馮啟彥表示，無論是病毒性腸胃炎（如諾羅病毒），或是細菌性腸胃炎（如沙門氏桿菌），都有可能造成持續性的腹瀉，與一般吃壞東西的腸胃炎不同，嚴重的腸胃炎對於抵抗力較弱的幼童及長者，有可能造成腸道破裂而引發腹膜炎，進而導致敗血性休克甚至死亡，因此切勿輕忽。

經詢問女幼童相關病史，發現曾觸摸家中母雞生下的雞蛋 ，且未洗手就吃東西，馮啟彥指出，鳥禽類的蛋或糞便常見的細菌是沙門氏桿菌，女童手術中培養細菌報告也顯示是沙門氏桿菌，確診為感染沙門氏桿菌的腸胃炎，因此預防腸胃炎發生，除了食物要煮熟、環境保持衛生外，勤洗手也是很重要的。

馮啟彥提醒民眾，腸胃炎若合併腹部劇痛、發燒、檢查結果有白血球增生現象，就有可能是腸道破裂的情形，一定要盡早接受手術治療，才能避免危及健康。