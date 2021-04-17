我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3157萬人確診 已施打2億228萬劑疫苗

經濟復甦 加州就業機會連2個月增加

日車站改名「柯南站」秒出事 網友諷：還是搭公車好了

編譯中心／綜合報導
為了宣傳柯南電影，把江南站臨時更改叫柯南站。 取材自推特
為了宣傳柯南電影，把江南站臨時更改叫柯南站。 取材自推特

名偵探柯南最新電影「名偵探柯南：緋色的彈丸」將於4月16在台日兩地同步上映。日本愛知縣一車站為了要宣傳電影，特地把站名改成「柯南」站，結果就發生了電車延遲事故，網友也紛紛開玩笑說「沒爆炸就不錯了」、「為什麼這麼想不開」。

綜合日媒報導，因為部分故事背景發生在愛知縣名古屋市，加上名古屋鐵道犬山線的江南站羅馬拼音為「KONON」和柯南「CONAN」同音，因此決定特別改名「名偵探柯南」站，時間為4月14日到6月30日，並且站內搭配柯南主題佈置，同時販售周邊商品，希望能宣傳電影並且吸引粉絲朝聖。

為了宣傳柯南電影，把江南站臨時更改叫柯南站，結果就發生了列車延遲事件。 取材自推...
為了宣傳柯南電影，把江南站臨時更改叫柯南站，結果就發生了列車延遲事件。 取材自推特

不過才掛上名偵探柯南招牌不久後，就發生了因為平交道出現障礙物、列車延遲事件，不少網友也紛紛笑說搭車有陰影「還是改搭公車還是計程車好了」、「果然還是不太吉利」。

因為柯南身邊總出現殺人案，也被稱「史上最衰小學生」，因此網友看到限時更名時，也紛紛留言開玩笑「是不是火車時速低於60會爆炸，太陽下山前沒解除也會爆炸」、「看來車上一定有個全身黑的乘客」、「原來是絕命終結站啊，還以為是柯南站。」、「乘客：怎麼能再跟你們這些人待在一起！我要回自己的車廂去了」、「沒爆炸就不錯了，誤點算是零星災害而已」、「此時，車站內如果剛好又響起那熟悉的BGM…」。

電影 日本

上一則

sandro Homme聯名史努比帽T 重返18歲大學生穿搭

下一則

這台寵物機器人會說夢話愛耍任性 弱小形象反受歡迎

延伸閱讀

當我們年輕時（上）

當我們年輕時（上）
廣告商撤代言 徐睿知形象崩壞恐遭求償30億

廣告商撤代言 徐睿知形象崩壞恐遭求償30億

在台北電影獎拿影帝 邱澤壓力大到表演「卡卡的」

在台北電影獎拿影帝 邱澤壓力大到表演「卡卡的」
「藍色珊瑚礁」60歲男星 想找能「一天做2次」的女友

「藍色珊瑚礁」60歲男星 想找能「一天做2次」的女友

熱門新聞

網友在抖音（TikTok）上傳一部影片，實測用堅果消除地板刮痕，引起熱議。（取材自TikTok）

木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」

2021-04-09 23:00
劉德華公開私下飲食習慣。取材自微博

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

2021-04-13 08:35
加拿大國會議員艾摩斯不小心在視訊鏡頭前露出裸體，當時加拿大眾議院正在進行視訊會議。(美聯社)

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

2021-04-15 12:28
去年5月封鎖防疫期間所做的意見調查顯示，波霸奶茶是加州、夏威夷和密西根熱門外送飲料第一名。美聯社

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

2021-04-14 05:21
麵條烹煮方便，是各國常見的主食之一。 示意圖／ingimage

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

2021-04-16 08:33
圖為「藍色珊瑚礁」劇照。（取材自IMDb）

「藍色珊瑚礁」60歲男星 想找能「一天做2次」的女友

2021-04-14 03:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡
麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順
中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告
好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況
黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善